Vì sao dự án đập dâng gần 1.500 tỉ đồng ở Quảng Ngãi 'đắp chiếu'?

Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nối 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), được khởi công tháng 7/2019, dự kiến hoàn thành năm 2021. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Dự án do Ban Quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng số vốn gần 1.500 tỷ đồng. Nguồn vốn từ nguồn cải cách tiền lương và ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Đây là công trình thủy lợi kết hợp giao thông, mục tiêu chính của dự án là dâng nước tạo cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường cho TP. Quảng Ngãi. Ngoài ra, hạn chế xâm nhập mặn trong lòng sông về phía thượng lưu đập trong điều kiện biến đổi khí hậu và khai thác quỹ đất phát triển đô thị dọc sông Trà Khúc… Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Dự án gồm cống ngăn sông 19 khoang, với tổng bề rộng gần 720m; bốn khoang tràn piano; đường cá đi rộng 5m; cầu và đường giao thông có tổng chiều dài hơn 974m, chiều rộng mặt cầu 12m... Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Cầu trên đập giúp kết nối 2 bờ sông Trà Khúc , tạo thuận lợi cho người dân qua lại giữa tuyến đường Hoàng Sa ở bờ Bắc và Trường Sa ở bờ Nam. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Do có nhiều vướng mắc nên dự án chậm tiến độ và kéo dài từ năm 2021 - 2023 và tiếp tục phải giãn tiến độ đến tháng 8/2024. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn đang trong tình trạng “đắp chiếu” và “không hẹn” ngày về đích. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Một trong những nguyên nhân chính khiến dự án bị kéo dài qua nhiều năm là vẫn chưa thực hiện xong công tác di dời, tái định cư (TĐC) cho nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi đập dâng nước sông Trà Khúc. Nhiều diện tích đất của các hộ dân vẫn chưa được giải phóng mặt bằng ( GPMB ). Ảnh: Nguyễn Ngọc.Theo ghi nhận của PV, trên công trường không có bóng dáng công nhân làm việc. Nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng nằm “phơi nắng, phơi mưa” suốt nhiều năm, đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Ngọc.Nhiều máy móc, thiết bị trên công trường nằm ngổn ngang... Ảnh: Nguyễn Ngọc.

.... hoen gỉ nhìn giống như đống phế liệu. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Một số hạng mục thi công dang dở . Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Bên trong nhà điều hành là cảnh hoang tàn và nhếch nhác. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Lãnh đạo BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho hay, nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là do vướng mặt bằng. Nhiều nhà dân và vườn trồng hoa màu vẫn án ngữ. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

“Hiện, đơn vị đã phân nhóm các hộ dân này để từng bước tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ GPMB”, lãnh đạo BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi nói thêm. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Mới đây vào ngày 21/4, tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu địa phương, chủ đầu tư gặp gỡ người dân vận động, tuyên truyền để dứt điểm công tác mặt bằng, tập trung thi công hoàn thành dự án. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Tuy nhiên, dư luận ở Quảng Ngãi vẫn hoài nghi, dù dự án đập dâng có hoàn thành và đi vào hoạt động đi nữa cũng khó phát huy công năng, vì hiện tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tìm giải pháp thu gom, xử lý nước thải cho khu vực TP. Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Nếu đập dâng đi vào vận hành sẽ khiến nước sông Trà Khúc chảy ngược vào thành phố, cả thành phố sẽ sống chung với nước thải, ô nhiễm. Chưa kể nguy cơ hàng nghìn ha đất nông nghiệp dọc hai bên bờ sông Trà Khúc sẽ ngập theo, khiến người dân mất đất sản xuất. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Đến nay, lũy kế giá trị thực hiện đạt 1.130 tỉ đồng, đạt 88,4% giá trị hợp đồng. Hiện còn vướng GPMB ở địa bàn thôn Ân Phú (xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi). Ảnh: Nguyễn Ngọc.Vướng mắc mặt bằng chủ yếu do trước đây cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận cho người sử dụng đất tách thửa, nâng mục đích sử dụng đất ở với số lượng lớn. Sau đó, qua thanh tra, một số bất cập được phát hiện và cơ quan chức năng đã tham mưu hủy một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chuyển mục đích sai quy định . Từ đó, nhiều hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Ngọc.