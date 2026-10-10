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Vì sao động cơ máy bay chưa được ứng dụng rộng rãi trong xe tăng, dù T-80 của Nga là "xe tăng bay"?

Trang Ly
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T-80 đạt 1.250 mã lực, nhưng cái giá phải trả cho sức mạnh ấy không hề nhỏ.

Xe tăng và máy bay sử dụng tuabin trong những điều kiện hoàn toàn khác nhau. Trong suốt chuyến bay hành trình, động cơ máy bay hoạt động trong luồng không khí sạch hơn nhiều so với động cơ xe tăng khi di chuyển trên địa hình hiểm trở.

Tuabin tạo ra điện năng, nhưng cần không khí

Động cơ tuabin khí mang lại mật độ công suất vượt trội và khả năng tăng tốc nhanh. Xe tăng T-80BVM được trang bị động cơ GTD-1250 công suất 1250 mã lực — mạnh hơn khoảng 10% so với động cơ diesel V-92S2F của xe tăng T-90M.

- Ảnh 1.

T-80BVM. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga


Nhưng điều đó cũng có cái giá của nó. Để đạt được cùng công suất, động cơ tuabin khí cần lượng khí nạp lớn hơn đáng kể so với động cơ diesel.

Đối với máy bay đang bay ở độ cao hành trình, điều này ít gây vấn đề hơn nhiều: cửa hút khí nằm cách xa mặt đất . Đối với xe tăng, tình hình lại ngược lại: chính các bánh xích biến đất thành dạng khí dung.

Cát trở thành kẻ thù

Các nhà thiết kế Liên Xô đã gặp phải vấn đề tương tự trên xe tăng T-80. Ban đầu, các cửa hút gió được đặt ở phía trên thân xe, nhưng sau các nghiên cứu về luồng bụi, chúng đã được di chuyển đến khoang tháp pháo phía trên, nơi không khí được hút vào từ vị trí xa mặt đất hơn.

T-80 được trang bị bộ lọc tự làm sạch, làm sạch bằng rung động và làm sạch động cơ bằng khí nén. Chế độ vận hành đặc biệt với nguồn nhiên liệu hạn chế được thiết kế cho điều kiện nóng và bụi bẩn.

Vì sao dầu diesel vẫn là một lựa chọn thay thế?

Động cơ V-92S2F dành cho xe tăng T-90M sản sinh công suất 1.130 mã lực và vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn của dòng động cơ V-2.

Động cơ diesel có công suất và khả năng tăng tốc kém hơn so với động cơ tuabin, nhưng chúng lại cần lượng không khí ít hơn đáng kể để tạo ra cùng một lượng công suất. Điều này có nghĩa là chúng phù hợp hơn với các ứng dụng mà bánh xích thường xuyên làm bắn tung cát, bụi và đất vụn.

Kết luận: Động cơ máy bay không phù hợp với xe tăng không phải vì những nhược điểm của bản thân nó, mà vì điều kiện hoạt động của chúng hoàn toàn khác nhau.

Máy bay lấy không khí từ trên trời, trong khi xe tăng lấy không khí từ ngay dưới bánh xích của nó. Tuabin cung cấp năng lượng và động lực, nhưng điều này lại phải trả giá bằng một hệ thống lọc không khí phức tạp và nặng nề, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và chi phí bảo trì đắt đỏ hơn.


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