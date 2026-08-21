Vì sao điện thoại ngày càng chậm, nóng ran? Xóa ngay 3 ứng dụng "rác" này

Điện thoại thông minh ngày càng đa năng, kéo theo số lượng ứng dụng được cài đặt trên thiết bị cũng tăng lên. Từ mạng xã hội, giải trí, thời tiết đến các công cụ dọn dẹp, kết nối Wi-Fi..., nhiều ứng dụng được thiết kế để hoạt động liên tục hoặc chạy ngầm trong nền. Các tiến trình này có thể sử dụng CPU, RAM, dữ liệu mạng và pin. Nếu một ứng dụng hoạt động không tối ưu hoặc chứa quá nhiều quảng cáo, trải nghiệm sử dụng điện thoại có thể bị ảnh hưởng rõ rệt.

Đáng chú ý, có những ứng dụng ban đầu được tải về với mục đích "giúp điện thoại tốt hơn" nhưng cuối cùng lại khiến thiết bị thêm nặng nề.

1. Ứng dụng "chuyên gia" dọn rác, tối ưu điện thoại

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sau một thời gian sử dụng, điện thoại có thể tích lũy bộ nhớ đệm, dữ liệu tạm thời và nhiều tệp không còn cần thiết. Đây là lý do không ít người tìm đến các ứng dụng có tên gọi như "trình tối ưu", "chuyên gia dọn rác", "tăng tốc điện thoại"... Tuy nhiên, không phải ứng dụng nào quảng cáo khả năng "tăng tốc" cũng thực sự giúp thiết bị hoạt động nhanh hơn.

Một số ứng dụng dạng này liên tục chạy nền để quét thiết bị, hiển thị thông báo hoặc quảng cáo. Điều đó đồng nghĩa chúng lại tiêu tốn thêm tài nguyên của chính chiếc điện thoại mà người dùng đang muốn tối ưu. Đặc biệt, những ứng dụng miễn phí phụ thuộc nhiều vào quảng cáo có thể xuất hiện cửa sổ bật lên hoặc đề xuất cài đặt thêm các ứng dụng khác. Nếu người dùng vô tình tải thêm phần mềm không cần thiết, dung lượng lưu trữ và tài nguyên hệ thống tiếp tục bị tiêu hao.

Trong nhiều trường hợp, thay vì cài thêm một ứng dụng để "dọn dẹp", người dùng nên ưu tiên sử dụng các công cụ quản lý bộ nhớ được tích hợp sẵn trên Android hoặc iPhone. Đây thường là lựa chọn đơn giản và ít rủi ro hơn.

2. Ứng dụng dự báo thời tiết không rõ nguồn gốc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kiểm tra thời tiết là nhu cầu rất phổ biến. Tuy nhiên, chỉ vì muốn xem dự báo chi tiết hơn, nhiều người tải thêm những ứng dụng thời tiết không rõ nguồn gốc. Vấn đề nằm ở chỗ các ứng dụng thời tiết thường cần quyền truy cập vị trí để cung cấp thông tin theo khu vực. Nếu một ứng dụng có cách thu thập dữ liệu thiếu minh bạch hoặc yêu cầu quá nhiều quyền không cần thiết, người dùng có thể phải đánh đổi quyền riêng tư để đổi lấy một tiện ích không thực sự cần thiết.

Chưa kể, nhiều ứng dụng miễn phí được kiếm tiền chủ yếu thông qua quảng cáo. Việc liên tục cập nhật dữ liệu, gửi thông báo và hiển thị quảng cáo cũng có thể làm tăng mức tiêu thụ pin và dữ liệu mạng. Với nhu cầu xem thời tiết cơ bản, người dùng hoàn toàn có thể tận dụng ứng dụng thời tiết mặc định hoặc các dịch vụ đáng tin cậy thay vì cài quá nhiều ứng dụng có chức năng tương tự.

Quan trọng hơn, không nên mặc định rằng ứng dụng tải từ Internet sẽ có dự báo chính xác hơn ứng dụng tích hợp sẵn. Độ chính xác phụ thuộc vào nguồn dữ liệu, mô hình dự báo và cách ứng dụng xử lý thông tin, chứ không nằm ở việc ứng dụng có được tải thêm hay không.

3. Ứng dụng "chìa khóa vạn năng" tìm Wi-Fi miễn phí

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi dung lượng dữ liệu di động sắp hết, nhiều người có xu hướng tìm Wi-Fi miễn phí. Đây cũng là lúc các ứng dụng quảng cáo khả năng "tìm Wi-Fi", "chia sẻ mật khẩu Wi-Fi" hoặc thậm chí "mở khóa Wi-Fi" thu hút người dùng. Tuy nhiên, cần hiểu rõ: những ứng dụng này không phải công cụ có thể bẻ khóa mật khẩu Wi-Fi một cách thần kỳ.

Về bản chất, một số dịch vụ hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu các mạng Wi-Fi và mật khẩu do cộng đồng người dùng chia sẻ. Nếu mạng cần kết nối đã có thông tin trong hệ thống, ứng dụng có thể cung cấp thông tin để người dùng kết nối. Nếu không có dữ liệu, ứng dụng cũng không thể tự nhiên biết được mật khẩu.

Đáng lo ngại hơn là vấn đề bảo mật. Khi người dùng chia sẻ thông tin mạng Wi-Fi thông qua một ứng dụng bên thứ ba, dữ liệu liên quan đến mạng có thể được lưu trữ và xử lý theo chính sách của nhà cung cấp. Vì vậy, không nên tùy tiện chia sẻ mật khẩu Wi-Fi gia đình hoặc các thông tin nhạy cảm.

Bên cạnh đó, một số ứng dụng loại này có thể chứa quảng cáo dày đặc, chạy nhiều tiến trình nền hoặc yêu cầu các quyền truy cập không cần thiết. Nếu cài đặt quá nhiều ứng dụng tương tự, điện thoại có thể trở nên ì ạch thay vì "thông minh" hơn.

Không phải cứ gỡ ứng dụng là điện thoại sẽ nhanh ngay

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điện thoại chậm có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: bộ nhớ gần đầy, ứng dụng chạy nền, hệ điều hành lỗi thời, pin xuống cấp hoặc thiết bị đã quá cũ. Vì vậy, không thể khẳng định mọi ứng dụng nói trên đều trực tiếp khiến điện thoại chậm.

Tuy nhiên, một nguyên tắc đơn giản vẫn đáng được ghi nhớ: ứng dụng nào không thực sự cần thiết thì không nhất thiết phải giữ lại. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra danh sách ứng dụng, gỡ những phần mềm lâu ngày không sử dụng và đặc biệt thận trọng với các ứng dụng không rõ nhà phát triển, chứa quá nhiều quảng cáo hoặc yêu cầu quyền truy cập vượt quá chức năng cần thiết.

Thay vì cài thêm hàng loạt ứng dụng để "tăng tốc", "dọn rác" hay "tối ưu", đôi khi cách hiệu quả nhất lại là giảm bớt những thứ đang chạy trên chiếc điện thoại của mình.