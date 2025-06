Vì sao đi xe điện dễ say xe - Đây là câu trả lời và cách khắc phục

Những chiếc xe điện (EV) với động cơ êm ái và không gây tiếng ồn như xe chạy bằng động cơ đốt trong (ICE), được xem là lựa chọn lý tưởng cho người lái. Tuy nhiên, đối với những hành khách ngồi cạnh hoặc phía sau, trải nghiệm có thể không mấy dễ chịu. Điều này được chứng minh qua không ít bài đăng trên mạng xã hội từ những người phản ánh về việc họ cảm thấy say xe nhiều hơn khi ngồi trên xe điện.

Theo các nhà khoa học trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, sự thay đổi cách mà chúng ta cảm nhận về chuyển động khi ngồi trên xe điện có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng này. Một trong những lý do chính là việc lái xe điện đòi hỏi sự tương tác khác biệt với xe thông thường, cụ thể là việc tăng tốc và phanh tái sinh.

Hai mẫu xe điện Mercedes-Benz EQS (trái) và Hyundai Ioniq 5 (phải). Ảnh: MXH

Xét về việc tăng tốc, xe điện cung cấp mô-men xoắn tức thì, tạo ra động lực mạnh mẽ ngay từ khi xe bắt đầu chuyển động và ở tốc độ thấp. Điều này, mặt khác, cũng có thể khiến việc kiểm soát ga trở nên khó khăn cho những tay lái mới chuyển từ xe chạy xăng. Giải pháp cho vấn đề này có thể là sử dụng chế độ Eco, giúp làm mềm đáp ứng của bàn đạp ga.

Phanh tái sinh cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Khi người lái giảm ga, xe điện bắt đầu giảm tốc độ rõ rệt, yêu cầu người lái phải rất nhẹ nhàng với các động tác chân để tránh làm hành khách cảm thấy khó chịu. Dù vậy, sự giảm tốc độ kéo dài và khác biệt so với sự giảm tốc đột ngột nhưng mạnh mẽ hơn trên xe ICE cũng có thể gây nên cảm giác buồn nôn.

Ngoài ra, não bộ của chúng ta đã quen thuộc với những tín hiệu dựa trên âm thanh, rung động và chuyển động từ những chiếc xe chạy xăng. William Emond, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về say xe, đã giải thích với tờ The Guardian rằng: "Tình trạng say xe nghiêm trọng hơn trên xe điện có thể được quy cho sự thiếu kinh nghiệm trước đó, cả với tư cách là người lái lẫn hành khách. Não bộ không chính xác trong việc ước lượng lực chuyển động do nó dựa vào kinh nghiệm trước đây với các loại xe khác."

Một số chuyên gia cũng đề xuất rằng, nhà sản xuất xe có thể giảm thiểu cảm giác say xe cho hành khách bằng cách tích hợp các tín hiệu hình ảnh bên trong cabin, như thay đổi ánh sáng nội thất, để giúp não bộ dự đoán những gì sắp xảy ra.