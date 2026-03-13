Vì sao dân gian cho rằng nhặt được vàng dễ gặp đen đủi?

Thậm chí, nhiều người còn tin rằng việc vô tình nhặt được vàng bạc, trang sức có thể mang lại những điều không may mắn. Dù chưa có cơ sở khoa học chứng minh, quan niệm này vẫn tồn tại khá phổ biến trong văn hóa dân gian. Dưới đây là bốn lý do chính lý giải vì sao nhiều người lại tin vào điều đó.

Góc độ tâm linh: Của rơi có “vía” của người đánh mất

Trong quan niệm truyền thống Á Đông, vàng bạc hay trang sức thường gắn bó mật thiết với chủ nhân của nó. Khi một món đồ có giá trị bị thất lạc, nhiều người cho rằng nó không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn mang theo “vía”, cảm xúc hoặc vận mệnh của người sở hữu.

Vàng là thứ rất có giá trị trong cuộc sống hiện đại.

Nếu chủ nhân mất đồ trong hoàn cảnh không may, chẳng hạn gặp tai nạn hoặc chuyện buồn, dân gian tin rằng món đồ đó có thể mang theo nguồn năng lượng không tốt. Vì vậy, người nhặt được nếu giữ lại đôi khi bị cho là “nhận” cả phần vận rủi ấy.

Tâm lý bất an khi giữ của không phải của mình

Một nguyên nhân thực tế hơn nằm ở yếu tố tâm lý. Khi nhặt được vàng mà không tìm cách trả lại cho người đánh rơi, nhiều người dễ rơi vào trạng thái lo lắng hoặc áy náy.

Họ sợ bị phát hiện, sợ có người quay lại tìm đồ, hoặc đơn giản là cảm thấy không thoải mái khi giữ thứ không thuộc về mình. Sự bất an này có thể khiến họ mất tập trung trong công việc, dễ gặp sai sót hoặc rắc rối trong cuộc sống. Từ đó, những trục trặc nhỏ dễ bị quy thành “vận xui do nhặt vàng”.

Lời nhắc đạo đức về “lộc bất chính”

Trong văn hóa Việt Nam, đạo lý sống ngay thẳng luôn được đề cao. Từ nhỏ, nhiều người đã được dạy câu: “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất.” Vì vậy, của cải tự nhiên rơi vào tay mà không do công sức lao động tạo ra thường bị xem là “lộc không chính đáng”.

Vì có giá trị lớn, nên người nhặt được vàng thường rất bối rối.

Dân gian cho rằng những thứ như vậy khó bền lâu, thậm chí có thể kéo theo rắc rối. Chính quan niệm đạo đức này đã góp phần hình thành niềm tin rằng việc giữ của rơi, đặc biệt là vàng bạc, có thể dẫn đến những điều không may.

Nguy cơ rắc rối trong đời sống thực tế

Ngoài yếu tố tâm linh và đạo đức, việc giữ vàng nhặt được đôi khi còn kéo theo những rắc rối rất thực tế. Nếu món đồ có giá trị lớn và chủ nhân quay lại tìm kiếm, người giữ có thể rơi vào tranh chấp hoặc bị nghi ngờ chiếm giữ tài sản.

Trong một số trường hợp, pháp luật cũng có quy định về việc xử lý tài sản nhặt được. Vì thế, những phiền toái phát sinh có thể khiến câu chuyện “nhặt vàng gặp xui” càng được lan truyền rộng rãi.

Chính vì những lý do trên, khi nhặt được vàng bạc hoặc tài sản có giá trị, cách tốt nhất vẫn là tìm cách trả lại cho người đánh rơi hoặc báo cho cơ quan chức năng. Không chỉ tránh được những rắc rối không đáng có, hành động này còn thể hiện sự tử tế và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.