Vì sao dàn cầu thủ SLNA vô địch quốc gia nhưng vắng mặt ở U20 Việt Nam, không dự giải châu Á?

Đây là câu hỏi được nhiều CĐV đặt ra khi chứng kiến kết quả thất vọng của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027.

U20 Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Hai trận đấu, hai thất bại, U20 Việt Nam đang đối diện nguy cơ bị loại tại vòng loại U20 châu Á 2027 và thậm chí có thể xuống hạng. Nhìn vào lực lượng, dư luận không khỏi thắc mắc vì sao dàn cầu thủ U19 SLNA từng vô địch giải U19 Quốc gia 2025/26 hồi đầu năm lại không có tên trong đội hình dự giải châu Á lần này?

Trên thực tế, một trong những khó khăn lớn nhất của đội tuyển U20 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị là việc chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong toàn bộ thời gian tập trung.

Ở đợt tập trung đầu tiên, đội có khoảng 15 ngày tập luyện nhưng chưa thể hội đủ lực lượng do một số CLB tại V.League không nhả quân. Điều này ảnh hưởng nhất định đến quá trình xây dựng sự gắn kết và vận hành các phương án chuyên môn.

Sang đợt tập trung tiếp theo, đội chỉ có khoảng 7 ngày chuẩn bị, trong khi một số cầu thủ thuộc các CLB V.League mới bắt đầu rải rác hội quân.

Việc lực lượng không ổn định trong quá trình chuẩn bị khiến Ban huấn luyện gặp thêm khó khăn trong việc xây dựng bộ khung và tạo sự đồng bộ về lối chơi.

Riêng với lực lượng của SLNA, có 6 cầu thủ thuộc diện được triệu tập. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, trung vệ Hoàng Minh Hợi và hậu vệ Nguyễn Tấn Minh không thể lên tập trung do phải ở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải V.League mới. Trần Quốc Hòa có lên tập trung nhưng sau đó gặp chấn thương.

Cầu thủ U19 SLNA vắng mặt tại đội tuyển U20 Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Lê Phát – một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển khi từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và cùng U23 Việt Nam giành hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 – cũng đã phải trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải V.League mới và sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở hai trận còn lại.

Những yếu tố trên là bối cảnh khách quan ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của một đội tuyển trẻ, đặc biệt trong giai đoạn cần thời gian tập trung đầy đủ để xây dựng sự ổn định và gắn kết.

Giờ đây, U20 Việt Nam không còn con đường nào khác ngoài việc phải đánh bại được U20 Iran với tỉ số có lợi để mong có thể vươn lên ngôi nhì bảng C. Nếu không, đội quân của HLV Yutaka Ikeuchi ít nhất cũng cần có điểm, hoặc thua không quá đậm để không rơi vào nhóm 6/8 đội cuối bảng có thành tích kém nhất, điều sẽ khiến đội bị xuống hạng, qua đó không còn cơ hội dự vòng loại VCK U20 châu Á 2029.

Cục diện bảng C trước lượt trận cuối.



