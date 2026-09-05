Truyền thông Thái Lan nói lời chua xót, vẽ ra kịch bản bi đát cho bóng đá Việt Nam ở giải châu Á

Từng có thời điểm, U20 Việt Nam khiến cả châu Á sửng sốt. Nhưng giờ đây, tình hình đã rất khác.

“Chuyện gì đã xảy ra với đội tuyển U20 Việt Nam vậy? Họ có nguy cơ lớn phải dừng bước từ vòng loại U20 châu Á”, trang tin Khobsanam của Thái Lan mở đầu bài viết. “Phải thừa nhận rằng ở cấp độ trẻ, Việt Nam là một đội mạnh và hiếm khi bỏ lỡ các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, lần này mọi thứ đang rất khác thường. Dù là chủ nhà nhưng U20 Việt Nam đã không giành được điểm nào sau 2 trận”.

U20 Việt Nam xếp cuối bảng C sau 2 lượt trận.

Trên thực tế, bóng đá trẻ Việt Nam những năm qua thường xuyên gây tiếng vang ở giải châu lục. Ở giải U23 châu Á, Việt Nam giành ngôi á quân năm 2018, hạng 3 năm 2026, hai lần vào tứ kết năm 2022 và 2024. Với giải U17 châu Á, bóng đá Việt Nam không chỉ liên tục giành quyền dự vòng chung kết, mà vừa qua còn xuất sắc giành vé dự U17 World Cup 2026.

Tuy nhiên, ở cấp độ U20, mọi thứ lại rất khác. U20 Việt Nam đã phải dừng bước tại vòng loại U20 châu Á 2025 một cách đầy tiếc nuối. Và giờ đây, kịch bản này có thể sẽ lặp lại tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Trang tin Khobsanam bày tỏ sự nuối tiếc trước sự đi xuống về thành tích của U20 Việt Nam, đồng thời vẽ ra kịch bản xấu đang đợi bóng đá Việt Nam:

“Tại VCK U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam thi đấu xuất sắc, thắng 2/3 trận. Họ vượt qua U20 Australia và U20 Qatar, chỉ chịu thất bại trước U20 Iran. U20 Việt Nam năm ấy giành được 6 điểm nhưng đã bị loại một cách đầy tiếc nuối.

Nhưng đến năm nay, sau 2 trận đấu ở vòng loại, U20 Việt Nam đã để thua U20 Triều Tiên và U20 Palestine ngay trước mắt khán giả nhà.

Và quan trọng hơn, nếu không thắng được U20 Iran ở lượt cuối, U20 Việt Nam sẽ bị xuống hạng và mất luôn cơ hội dự VCK U20 châu Á 2029”.

U20 Việt Nam cần nỗ lực để tránh khỏi viễn cảnh bị xuống hạng.

Rõ ràng, đây là kịch bản mà không người hâm mộ Việt Nam nào muốn chứng kiến. Cơ hội tranh ngôi nhì bảng vẫn còn với U20 Việt Nam, nếu đội thắng được U20 Iran 2 bàn cách biệt, đồng thời U20 Palestine thua U20 Triều Tiên.

Tuy nhiên kết quả này cũng không chắc giúp U20 Việt Nam giành được vé đi tiếp. Nguyên nhân là bởi khi đó U20 Iran sẽ xếp cuối bảng. Do bảng A chỉ còn 3 đội nên ở bảng xếp hạng các đội nhì bảng chỉ tích kết quả với các trận gặp đội nhất và ba. Khi ấy, U20 Việt Nam với 0 điểm, hiệu số -4 sẽ không dễ đi tiếp, dù có tới 7/8 đội nhì bảng được trao vé dự vòng chung kết.

Dù vậy, kể cả khi không thắng được U20 Iran với tỉ số trên, việc giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu, hoặc hòa, hoặc thua tối thiểu cũng có thể giúp U20 Việt Nam tránh được cảnh phải xuống hạng. Theo điều lệ giải, 6/8 đội cuối bảng có thành tích kém nhất sẽ phải xuống thi đấu hạng 2 ở giải sau, đồng nghĩa với việc không thể cạnh tranh vé dự VCK U20 châu Á 2029.