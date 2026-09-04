Tin vui bay về từ Tây Á, tuyển Việt Nam bất ngờ tăng hạng, sống lại hi vọng trụ hạng ở giải châu Á

Kết quả bảng đấu khác giúp tuyển U20 Việt Nam cải thiện được vị trí ở bảng xếp hạng của các đội cuối bảng.

Vào rạng sáng nay (4/9, giờ Việt Nam), các trận đấu ở lượt trận thứ hai bảng E vòng loại U20 châu Á đã kết thúc với những kết quả có lợi cho U20 Việt Nam.

Theo đó, U20 Hong Kong (TQ) đã để thua chủ nhà U20 Qatar với tỉ số 0-3, qua đó xếp cuối bảng với 0 điểm, hiệu số -5. Kết quả này khiến, U20 Hong Kong (TQ) tụt hạng ở bảng xếp hạng các đội cuối bảng. Từ vị trí thứ hai, đội bóng này rơi xuống xếp thứ 4.

Trong khi đó, với 0 điểm và hiệu số -4, U20 Việt Nam tăng 1 bậc, từ thứ 4 lên xếp thứ 3.

Cục diện các đội cuối bảng sau lượt trận thứ hai.

Theo điều lệ giải, chỉ 2 đội cuối bảng có thành tích tốt nhất ở hạng 1 mới được trụ hạng, còn lại sẽ phải xuống chơi ở hạng 2 tại giải sau - đồng nghĩa với việc mất cơ hội tranh vé dự VCK U20 châu Á 2029.

Tại bảng A, U20 Philippines bỏ giải nên chắc chắn đã nhận 1 vé xuống hạng. Cuộc đua giữa 7 đội cuối bảng còn lại để tranh 2 suất trụ hạng dự kiến sẽ rất căng thẳng.

Ở lượt cuối vào ngày 6/9, U20 Việt Nam cần thắng U20 Iran 2 bàn cách biệt để nuôi hi vọng lên ngôi nhì bảng và giành vé dự VCK U20 châu Á 2027. Tuy nhiên trong trường hợp không thể vượt qua vòng loại, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cũng còn một nhiệm vụ khác cần hoàn thành, đó là trụ hạng.

HLV Ikeuchi cần sớm vực dậy tinh thần cho các học trò.

Một trận thắng tối thiểu, một kết quả hòa, hoặc thậm chí một trận thua tối thiểu cũng có thể mang đến kết quả có lợi cho U20 Việt Nam ở cuộc đua này. Thành tích này ảnh hưởng rất lớn đến lứa cầu thủ sinh năm 2009, những người sắp dự U17 World Cup 2026.

Nếu các đàn anh lứa 2007, tức đội U20 Việt Nam hiện tại có thể trụ hạng, lứa đàn em kế cận sẽ không bị mất đi cơ hội tranh vé dự giải châu lục, được thi đấu với các nền bóng đá mạnh. Bằng không, lứa U20 Việt Nam tiếp theo sẽ phải vào chung nhóm với những đội ở hạng 2 theo phân loại của AFC như U20 Brunei, U20 Quần đảo Bắc Mariana…