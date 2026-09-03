Tuyển Indonesia đại thắng nhưng còn ôm mối lo, tạm đứng đầu bảng song vẫn có thể bị loại

U20 Indonesia thắng đậm U20 Lào để vượt qua U20 Australia và giành lấy ngôi nhất bảng H sau hai lượt trận.

Thời tiết bất lợi tại Viêng Chăn khiến lượt trận thứ hai bảng H vòng loại U20 châu Á 2026 phải lùi lại 2 tiếng so với dự kiến. Ở trận đá sớm, U20 Malaysia và U20 Australia chia điểm với tỉ số 2-2.

Đến lúc 21h, chủ nhà U20 Lào bước vào cuộc đọ sức với U20 Indonesia. Đội khách nhanh chóng thị uy sức mạnh với bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 5 của Azka. Đến phút 38, Gholy nhân đôi cách biệt cho U20 Indonesia.

Thế trận áp đảo tiếp tục thuộc về đội bóng xứ vạn đảo trong những phút tiếp theo của trận đấu. U20 Lào dù có lợi thế sân nhà nhưng tỏ ra lép vế hoàn toàn.

Kết quả sớm được định đoạt ở phút 62 khi Gholy hoàn tất cú đúp, giúp U20 Indonesia thắng 3-0 chung cuộc.

Tỉ số trên vừa đủ để U20 Indonesia vươn lên dẫn đầu bảng H với 4 điểm, hiệu số +3 sau hai lượt lượt trận. Đội bóng này bằng điểm với U20 Australia nhưng ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng.

Ở lượt cuối, hai đội Indonesia và Australia sẽ chạm trán nhau. U20 Indonesia dù đang dẫn đầu nhưng không thể chủ quan. Bởi kể cả khi cầm hòa U20 Australia, đội bóng này vẫn có nguy cơ đánh mất ngôi đầu.

Nguyên nhân là bởi U20 Malaysia hiện có 2 điểm sau 2 trận hòa. Đội bóng này hoàn toàn có thể vươn lên nhất bảng nếu thắng Lào từ 4 bàn cách biệt trở lên, đồng thời cặp đấy còn lại của bảng bất phân thắng bại.

Vì vậy, U20 Indonesia cần phải đánh bại U20 Australia để tự định đoạt số phận của mình, nếu không vẫn có nguy cơ phải dừng bước ngay từ vòng loại.