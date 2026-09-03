Tuyển Việt Nam thua đau đối thủ Tây Á, đối diện viễn cảnh xuống hạng ở giải châu lục

Dù bị dẫn trước sau hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam vẫn kiên cường tìm cách lật ngược tình thế trước U20 Palestine trong hiệp 2.

Việc U20 Triều Tiên thắng U20 Iran 2-1 ở đấu sớm vào chiều nay (3/9) khiến U20 Việt Nam không còn cơ hội đứng đầu bảng C. Tuy nhiên do có tới 7/8 đội nhì bảng được trao vé dự VCK U20 châu Á 2027, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đánh bại được U20 Palestine vào tối nay.

Quyết tâm đạt được mục tiêu này, U20 Việt Nam nhập cuộc đầy khí thế. Phút thứ 8, một cầu thủ chủ nhà ngã trong vòng cấm U20 Palestine nhưng trọng tài quyết định không thổi phạt đền.

U20 Việt Nam chơi nỗ lực nhưng không thể có được kết quả nhưng mong muốn.

Hai đội sau đó chơi giằng co, với nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Phút 28, Duy Đăng có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng bị cầu thủ Palestine cản phá. Và rồi trong cảnh mải mê tấn công, U20 Việt Nam đã để thủng lưới.

Phút 34, Laieth Tayem tận dụng triệt để cơ hội nguy hiểm đầu tiên của U20 Palestine, xoay sở khéo léo rồi tung cú sút uy lực trong vòng cấm, ghi bàn mở tỉ số.

Những phút sau đó của hiệp 1 chứng kiến tinh thần đi xuống của U20 Việt Nam. Đội chủ nhà liên tục để đối phương có cơ hội dồn ép và chỉ có may mắn mới giúp bàn thua không đến thêm.

Phút 45+1, Đức Vũ thử sức với cú sút xa ở cự ly hơn 20m. Thủ môn Palestine không thể bắt dính bóng nhưng hậu vệ đội khách đã kịp thời bọc lót, ngăn tiền đạo U20 Việt Nam lao vào đá bồi.

Bước sang hiệp 2, U20 Việt Nam đẩy đội hình lên cao trong thế không còn gì để mất. Bóng tìm đến trúng cột dọc U20 Palestine ở phút 51 trong sự tiếc nuối của các cầu thủ áo đỏ. Trong khi đó, đội khách chuyển sang đá phòng ngự phản công và có tới 2 lần đặt khung thành U20 Việt Nam vào thế khó, nhưng rất may bóng đều đi ra ngoài trong gang tấc.

Giữa lúc tưởng như bế tắc, U20 Việt Nam lại có được bàn gỡ hòa. Cú đánh đầu của Nguyễn Quốc Khánh chạm xà ngang rồi đập đúng lưng thủ môn đối phương dội ngược lại. U20 Việt Nam gỡ hòa 1-1 ở phút 66.

Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, U20 Việt Nam liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn. Thế nhưng bóng hết tìm đến xà ngang lại bị thủ môn đối phương chặn lại. Và rồi sự phung phí cơ hội lại khiến U20 Việt Nam phải trả giá. Phút 82, Zakidomeland Hamade di chuyển không bóng khôn khéo rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Phan Đình Bách.

Bàn thua như gáo nước lạnh dội vào tinh thần U20 Việt Nam. Dù vẫn nỗ lực dồn lên trong những phút còn lại nhưng điều đó là không đủ để đội quân của HLV Yutaka Ikeuchi có điểm. Thậm chí, thủ môn Phan Đình Bách còn dính thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90+4.

Thua 1-2 chung cuộc, U20 Việt Nam xếp cuối bảng C sau hai lượt trận. Ở lượt cuối, đội sẽ gặp U20 Iran.

Dù không còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng U20 Việt Nam cũng không được phép buông xuôi, bởi nếu xếp bét bảng, đội có thể sẽ bị xuống hạng tại đấu cho lứa U20 châu Á 2029. Theo điều lệ giải, 6/8 đội bét bảng có thành tích kém nhất ở nhóm 1 sẽ bị xuống hạng 2.

Cục diện bảng C sau hai lượt trận.