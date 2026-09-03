Tạo cú sốc lớn trước nhà vô địch châu Á, tuyển Malaysia còn nguyên cơ hội tranh ngôi nhất bảng

Tuyển Malaysia đã gây bất ngờ lớn.

Sau lượt trận đầu tiên vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Malaysia đứng thứ ba bảng H với 1 điểm trong tay. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng áo vàng chạm trán U20 Australia. Đây là thử thách rất lớn dành cho U20 Malaysia. U20 Australia vốn là đương kim vô địch cả giải U20 châu Á lẫn U20 Đông Nam Á.

Chỉ mất 4 phút, U20 Australia tìm được bàn thắng mở tỉ số. Người ghi bàn cho đội bóng xứ chuột túi là tiền đạo Marcus Neil đang chơi cho đội trẻ CLB Sunderland (Anh).

Những tưởng U20 Malaysia sẽ sớm vỡ trận. Nhưng không, đại diện Đông Nam Á đã vùng lên mạnh mẽ. Dưới thời tiết trời mưa, sân trơn, bóng ướt, các tình huống tấn công dồn dập của U20 Malaysia khiến U20 Australia phải lúng túng.

Phút 50, pha căng ngang thuận lợi của đồng đội tạo cơ hội cho Fadhlul Hadi thoải mái dứt điểm đánh bại thủ môn Australia, san bằng tỉ số 1-1.

Tới phút 70, U20 Malaysia vươn lên dẫn trước. Từ pha tấn công bên cánh trái, Izzuddin Afif băng vào dứt điểm uy lực làm tung mành lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng áo vàng.

Sau 2 bàn thua bất ngờ, U20 Australia dồn lên tấn công. Nhà ĐKVĐ châu Á gỡ hòa 2-2 ở phút 82 và bỏ lỡ 1 quả penalty ở phút 87.

U20 Malaysia hòa 2-2 trước U20 Australia

90 phút khép lại với tỉ số 2-2. Dù không thể giữ trọn vẹn lợi thế, 1 điểm trước U20 Australia vẫn là một thành công rất đáng ghi nhận đối với U20 Malaysia. Đội bóng Đông Nam Á còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng nếu đánh bại U20 Lào ở lượt trận cuối cùng.