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Vì sao Đại tá Damir Davydov trở thành mục tiêu trong vụ đánh bom ở Nga?

Bạch Dương
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Đại tá Damir Davydov đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom, giới chức Nga cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau vụ việc này.

Đại tá Damir Davydov - người chịu trách nhiệm cung cấp đạn dược tên lửa và pháo binh cho Quân đội Nga đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe hơi ở Balashikha, gần Moskva, thông tin này được ASTRA đưa ra.

Theo bài báo, ông Davydov quen biết với cựu lãnh đạo Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga - Tướng Yaroslav Moskalyk, người cũng đã thiệt mạng do vụ nổ bom ở cùng khu vực vào ngày 25/4 năm ngoái.

Vụ việc đang được Văn phòng công tố quân sự và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) điều tra. Các nhân viên an ninh đặc biệt đã làm việc tại hiện trường trong trang phục dân thường. Nguồn tin của ASTRA cho biết, thiết bị nổ được gắn vào gầm xe.

Ông Damir Davydov đứng đầu bộ phận hậu cần thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh của Bộ Quốc phòng Nga (đơn vị quân sự số 64176), chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí và đạn dược cho Quân đội Nga.

Đại tá Damir Davydov đã thiệt mạng sau vụ đánh bom.

Theo dự án Evocation của Ukraine, ông Davydov lớn lên ở thành phố Penza-19 bị phong tỏa, nơi cha ông là Rafail Davydov làm việc tại hiệp hội sản xuất Start, chuyên chế tạo tên lửa hạt nhân.

Các nguồn tin công khai cũng cho thấy trước đây ông từng chỉ huy Cục Kỹ thuật Thử nghiệm Trung ương, thuộc Xưởng vũ khí số 51 của GRAU thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại vùng Vladimir. Đại tá Davydov sống tại nhà số 6 trên phố Kozheduba, không xa hiện trường vụ nổ.

Chiếc BMW X3 bị nổ tung không được đăng ký dưới tên ông trong các sổ đăng ký công khai. Tuy nhiên, phương tiện này lại xuất hiện trong hồ sơ của con trai ông - Rafael, một học viên tại Học viện Hậu cần Quân sự.

Khu phố nơi xảy ra vụ nổ còn được gọi là "Khu Ba Mươi". Khu phố này bao gồm 24 tòa nhà nhiều tầng, chủ yếu được xây dựng cho binh lính thuộc Lực lượng Vũ trang Nga và gia đình của họ.

Ngôi nhà gần nơi xảy ra vụ nổ thuộc giai đoạn phát triển đầu tiên của khu dân cư này. Vào thời điểm đó, các căn hộ trong khu này được phân phối độc quyền thông qua các cơ cấu của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Astra
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