Vì sao cụ ông ở Củ Chi đốt cùng lúc 3 căn nhà của người thân?

Ngày 17-3, Công an TP HCM cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ án ông L.V.M. (SN 1951, ngụ huyện Củ Chi ) từ Công an huyện Củ Chi do ông M. có hành vi phóng hỏa đốt 3 căn nhà của người thân.

Trước đó 2 ngày, người dân phát hiện 3 căn nhà liền kề ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi bị cháy nên hô hoán cho những người trong nhà tháo chạy. Vụ việc may mắn không có người bị thương nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng.

Vụ cháy sau đó được xác định do ông M. gây ra. Tại cơ quan điều tra, ông M. khai thời gian gần đây, ông thấy con cái và người thân không quan tâm nên nảy sinh ý định đốt nhà.