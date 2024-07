Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh vừa đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp cung cấp hồ sơ thông tin 5 gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 493 (Công ty Xây dựng 493) trúng thầu tại Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 11 công trình (tương ứng 11 gói thầu). Năm 2021, các công trình lần lượt được khởi công, dự kiến năm 2022 sẽ hoàn thành. Nhà thầu thi công các công trình xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sau khi ký hợp đồng đều được tạm ứng tiền với sự bảo lãnh của ngân hàng.

Tuy nhiên, nhiều công trình thuộc dự án sau đó có tiến độ thi công chậm trễ. Chính vì vậy, tháng 9/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án) đã thanh lý, chấm dứt hợp đồng đối với 6 gói thầu chậm tiến độ trong thời gian dài, khối lượng hoàn thành thấp. Trong đó, có 5 gói thầu do Công ty TNHHH Đầu tư xây dựng 493 thi công.

Liên quan đến 5 gói thầu do Công ty TNHHH Đầu tư xây dựng 493 thi công tại dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vẫn chưa thể thu hồi được số tiền đã tạm ứng cho nhà thầu này.

Cụ thể, hiện nay, số tiền 36 tỷ đồng tạm ứng cho đơn vị thi công 5 gói thầu thuộc dự án là Công ty TNHHH Đầu tư xây dựng 493 và được Ngân hàng CP Thương mại Đông Nam Á bảo lãnh vẫn chưa được thu hồi.

Đầu năm 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã có đơn gửi Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai khởi kiện Ngân hàng CP Thương mại Đông Nam Á về việc thu hồi tiền tạm ứng 5 gói thầu do Công ty CP Đầu tư xây dựng 493 thực hiện tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ Sân bay Long Thành. Sau đó, Ngân hàng CP Thương mại Đông Nam Á có đơn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ vụ việc đến Tòa án nhân dân thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) giải quyết.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty CP Đầu tư xây dựng 493 có mã số thuế 2901206842, địa chỉ đăng ký đóng tại số nhà BT2 -09, đường số 14, khu đô thị Tecco Vinh Tân, khối Tân Phúc, phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 12/1/2010, do ông Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1993, trú tại khối 1, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty. Công ty CP Đầu tư xây dựng 493 đăng ký nghành hoạt động chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ.

Tại thời điểm thành lập, Đầu tư xây dựng 493 có vốn điều lệ mức 20 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn là ông Nguyễn Hồng Thắng, trú tại khối 12, phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An, góp 400 triệu đồng (20% cổ phần); Nguyễn Kiều Anh, trú khối 1, phường Trường Thi, TP. Vinh, góp vốn 2 tỷ đồng (10% cổ phần) và Nguyễn Bảo Trung, trú khối 1, phường Trường Thi, TP. Vinh, góp vốn 17,6 tỷ đồng (88% cổ phần).

Đến giữa tháng 7/2022, Xây dựng 493 tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. Lần tăng vốn này, phần cổ phần của ông Nguyễn Hồng Thắng và Nguyễn Kiều Anh giữ nguyên như ban đầu. Số cổ đông góp vốn của ông Nguyễn Bảo Trung tăng lên từ 17,6 tỷ đồng lên 47,6 tỷ đồng.

Những năm gần đây, Công ty Xây dựng 493 liên tục trúng thầu nhiều gói thầu lớn tại các địa phương. Thống kê cho thấy, trong 5 năm trở lại đây, Công ty Xây dựng 493 đã tham gia dự thầu 28 gói thầu, trúng thầu 24 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu hơn 353,7 tỷ đồng (tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán 96.71%).

Ngoài ra, Công ty Xây dựng 493 cũng là nhà thầu "quen mặt" tại các gói thầu do Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai; BQL các dự án Xây dựng dân dụng và Kỹ thuật hạ tầng đô thị Nghệ An; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng số 9 - NA làm chủ đầu tư.

Tại các gói thầu do BQL các dự án Xây dựng dân dụng và Kỹ thuật hạ tầng đô thị Nghệ An làm chủ đầu tư, Xây dựng 493 cũng tham gia dự thầu với vai trò độc lập và trúng 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 64,1 tỷ đồng.

Cụ thể như gói thầu số 01: Xây dựng nhà học số 1, nhà tập thể dục thể thao trường THCS Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An (Giai đoạn 2) trúng thầu với trị giá 12,9 tỷ đồng; Gói thầu số 2- Xây dựng nhà học và các phòng học chức năng cao 4 tầng, trường tiểu học Vinh Tân. TP. Vinh trúng thầu với trị giá 12,4 tỷ đồng...

Tại các gói thầu do Công ty CP Đầu tư xây dựng số 9 - NA (trụ sở đóng tại TP. Vinh, Nghệ An) làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng 493 cũng đã tham gia dự thầu với vai trò độc lập 3 gói thầu và trúng thầu cả 3 gói thầu với tổng trị giá trên 35 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia dự thầu, trúng thầu tại các gói thầu do ban quan lý này làm chủ đầu tư đạt 99,68%.

Đối với tỉnh Đồng Nai, Công ty Xây dựng 493 trúng 7 gói thầu, trượt 1 gói và 1 gói bị huỷ thầu. Tổng trị giá trúng thầu hơn 145,5 tỷ đồng.

Tại các gói thầu do BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng 493 dự thầu với vai trò độc lập và trúng thầu với tỷ lệ giảm giá rất thấp so với giá dự toán.

Trong đó kể đến các gói thầu như: Gói thầu số 26 (xây dựng) thuộc dự án Hệ thống thoát nước khu vực Suối Nước Trong, huyện Long Thành có giá trị trúng thầu 29,5 tỷ đồng (giảm 1,5 tỷ đồng);

Gói thầu số 8, thuộc Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn có trị giá trúng thầu 27,9 tỷ đồng (giảm 0,1 tỷ đồng so với giá dự toán);

Gói thầu số 19 thuộc dự án thành phần các công trình xã hội khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An -Bình Sơn giá trúng thầu 25,66 (giảm 416 triệu đồng so với giá dự toán)...