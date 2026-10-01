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Vì sao có tới 4 phi công trên chuyến bay Flydubai suýt bị khủng bố?

Kông Anh
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Việc bố trí tới 4 phi công trên chuyến bay Flydubai trở thành chìa khóa vàng cứu sống hàng trăm người.

Phi công cùng hành khách chặn thảm kịch cơ phó lao máy bay xuống đất.

Theo thông tin độc quyền từ tờ The Jerusalem Post, vụ việc chấn động liên quan đến chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Flydubai hành trình từ Dubai đi Tel Aviv đã làm sáng tỏ một chi tiết bất ngờ: Chiếc máy bay chở khách lúc đó có tới 4 phi công làm nhiệm vụ thay vì 2 người như thông thường.

The Jerusalem Post dẫn nguồn cho hay, các phi công bổ sung đã được điều động đến chuyến bay vì việc chuyển hướng tuyến bay trong khu vực có thể kéo dài hành trình và khiến phi hành đoàn ban đầu vượt quá giờ làm việc cho phép. Sự xuất hiện của họ không liên quan đến bất kỳ cảnh báo an ninh nào được báo trước.

Nếu có sự cố xảy ra ở Kuwait và họ yêu cầu bạn chuyển hướng chuyến bay, thì bạn sẽ phải kéo dài thêm một hoặc hai giờ cho chuyến bay”, nguồn tin The Jerusalem Post cho hay. Điều đó có thể khiến phi hành đoàn ban đầu không thể thực hiện chuyến bay trở về trong thời gian cho phép.

Đó là lý do tại sao có 4 phi công trên máy bay.

- Ảnh 1.

Chuyến bay giải cứu của flydubai đối với chuyến bay bị cướp FZ1073 đã hạ cánh xuống Israel vào ngày 30/9/2026. (Ảnh: MDA)

The Jerusalem Post dẫn lời một hành khách người Israel tham gia ứng phó sự cố cho rằng các hành khách ngồi gần phía trước đã lao về phía buồng lái sau khi cuộc tấn công bắt đầu và máy bay bắt đầu mất độ cao. Sau đó, anh nhận ra rằng hai phi công còn lại đang ngồi ở phía sau.

“Tôi lay họ dậy để họ di chuyển lên phía trước và giành quyền điều khiển máy bay, vì nó đang lao xuống”, người này kể với The Jerusalem Post,

Theo lời hành khách này, một trong hai phi công phụ đã vào buồng lái và nắm quyền điều khiển máy bay, trong khi người còn lại ban đầu có vẻ như đang trong trạng thái sốc.

Hành khách này cho biết các hành khách người Israel đã chống trả cơ phó và khống chế được hắn, cuối cùng dùng dây cáp sạc để trói hắn lại.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc Boeing 737 đã giảm độ cao gần 14.000 feet (tương đương hơn 4.200 m) trong vòng chưa đầy 30 giây trước khi tín hiệu khẩn cấp đầu tiên được phát đi. Chiếc máy bay cuối cùng đã chuyển hướng đến Tabuk ở tây bắc Ả Rập Xê Út, nơi nghi phạm tấn công bị bắt giữ.

Hãng hàng không Flydubai xác nhận đã xảy ra một vụ xô xát trên buồng lái và cho biết phi hành đoàn của Flydubai trên máy bay đã đảm bảo an toàn cho máy bay, chuyển hướng và hạ cánh an toàn.

Các quan chức Israel cho biết động cơ của kẻ tấn công trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv vẫn đang được điều tra.

Cơ quan hàng không của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ việc, trong khi FlyDubai tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel.

Tags

FlyDubai

phi công

Tel Aviv

Israel

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