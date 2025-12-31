Vì sao chuyến bay đôi của UAV Kizilelma là 'bước ngoặt của hàng không thế giới'

Công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Baykar, nổi tiếng chủ yếu với dòng máy bay không người lái Bayraktar, đã thông báo rằng UAV chiến đấu Kizilelma của họ đã thực hiện một chuyến bay lịch sử khác - các nguyên mẫu PT3 và PT5 đã bay theo đội hình và được hỗ trợ bởi các thuật toán thông minh.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hàng không thế giới 2 máy bay chiến đấu không người lái thực hiện chuyến bay tự hành theo đội hình sát nhau," Baykar nhận xét.

Đây là lần thứ hai loại máy bay không người lái này lập kỷ lục "đầu tiên trong lịch sử" trong thời gian ngắn - trước đó vào tháng 11, Kizilelma lần đầu tiên "va chạm" với tiêm kích F-16 trong quá trình thử nghiệm, chứng minh khả năng chiến đấu.

Đồng thời, trong các bài kiểm tra gần đây nhất, sau nhiều lần cất cánh, các UAV này đã thực hiện một chuyến bay phối hợp theo đội hình, điều này thực sự khẳng định khả năng của Kizilelma trong việc thực hiện nhiệm vụ phức tạp trên không mà trước đây chỉ dành cho tiêm kích có người lái.

"Các nguyên mẫu Bayraktar Kizilelma đã thực hiện chuyến bay tuần tra theo lộ trình định trước bằng phần mềm quản lý đội bay tự động. Cuộc thử nghiệm đã xác nhận rằng máy bay chiến đấu không người lái nội địa có khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không và đánh chặn", công ty cho biết trong một thông cáo báo chí.

UAV chiến đấu Kizilelma bay theo đội hình 2 chiếc.

Và đây là kết luận khá quan trọng, bởi vì hóa ra mặc dù Kizilelma về mặt chính thức không phải là loại máy bay không người lái "bạn đồng hành trung thành" hay CCA như ngày nay, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại thể hiện những kết quả khá tiên tiến trong việc phát triển UAV chiến đấu.

Trên thực tế, đây là một gợi ý khá táo bạo cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến rất gần đến việc sở hữu một phương án thay thế không người lái cho máy bay chiến đấu trong các nhiệm vụ phòng không tương lai.

Vào tháng 9 năm nay, đã có thông tin cho biết máy bay chiến đấu không người lái Kizilelma sử dụng động cơ của Ukraine đã bắt đầu thử nghiệm vũ khí - vào thời điểm đó, đó là các quả bom mini Tolun gắn trên giá treo ngoài SADAK-4T.

Cuối cùng, Kizilelma sẽ được trang bị một số tên lửa không đối không do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, chẳng hạn như Gökdoğan BVR AAM, Bozdoğan AAM, Akdoğan AAM và Gökhan AAM.

Bên cạnh đó, máy bay sẽ được trang bị cả tên lửa Cirit - là phiên bản tương tự APKWS và giúp Kizilelma trở thành phương tiện hiệu quả để chống lại các máy bay không người lái tấn công như Shahed-136.