Ảnh: Shutterstock

Các chuyên gia du lịch hàng không cho biết mọi người không nên cởi giày khi đang ngồi ở trên máy bay vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo đó, tuy cục An toàn Hàng không Mỹ (FAA) đã có hướng dẫn về tầm quan trọng của việc vệ sinh không gian khoang hành khách nhưng lại không quy định rõ phải làm sạch thế nào, hoặc tần suất bao nhiêu. Mỗi hãng hàng không đều có quy định riêng và áp dụng vào từng loại máy bay. Thông thường, mỗi máy bay chỉ có khoảng 10 phút để nhân viên dọn dẹp các khu vực nhiều người tiếp xúc, ghế ngồi, nhà vệ sinh… Do đó, đi chân trần có thể khiến bạn gặp một số nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với chất bẩn, vi khuẩn.

“Nếu chỉ đi chân trần hoặc đi tất trên máy bay, bạn có thể sẽ mắc phải một số vấn đề về sức khỏe. Trong đó, sàn nhà vệ sinh là nơi nguy hiểm nhất. Tại đó tồn tại hỗn hợp của nước, nước tiểu và các chất lỏng khác”, Hailey Way, tiếp viên hàng không của hãng hàng không iAero Airways cho biết. Ngoài ra, theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi trang web The Vacationer, hơn 24% hành khách cảm thấy không thoải mái khi một hành khách khác cởi giày của họ trên máy bay.

Việc không đi giày trên máy bay cũng có thể khiến bạn gặp nguy hiểm trong một số trường hợp khẩn cấp. Christine Negroni, chuyên gia an toàn hàng không và tác giả cuốn sách The Crash Detectives: Investigating the World’s Most Mysterious Air Disasters (Penguin Books, 2016), cho biết các tiếp viên hàng không nên cảnh báo hành khách giữ giày trên chân ít nhất là trong lúc máy bay cất cánh hoặc hạ cánh. “Nếu máy bay hạ cánh ở một địa điểm hoặc thời gian không thuận lợi, có rất nhiều thứ có thể cản trở bạn khi bạn ra khỏi máy bay, bao gồm mảnh kính vỡ, nhiên liệu cháy, bề mặt đường băng, địa hình núi, hoặc bất kỳ thứ gì. Do đó, nếu không đi giày, bạn có thể gặp chấn thương ở chân. Mọi người cũng không nên đi dép xỏ ngón hoặc xăng đan vì chúng không thể bảo vệ ngón chân của bạn”, Negroni cho biết.

Lý do mọi người thường cởi giày trên máy bay là họ cảm thấy không thoải mái do bị sưng tấy ở cẳng chân hoặc bàn chân. Theo Mayo Clinic, hiện tượng này xảy ra khá phổ biến và thường không gây hại, bạn có thể sử dụng tất chống sưng để phòng tránh chúng.

Trang web Tanglewood Foot Specialists cho biết mọi người nên đi giày sneakers hoặc giày tennis có dây buộc trên chuyến bay để có thể điều kích thước khi cần thiết. Việc luôn đi giày sẽ giúp bạn không gặp khó khăn nếu phải mang chúng trở lại trong khi chân đang bị sưng tấy. Ngoài ra, trên chuyến bay có thể có khá nhiều người không thoải mái nếu bạn cởi giày. Do đó, mọi người nên duy trì việc đi giày trong suốt chuyến bay.