Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sam Group.

Đồng thời, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã ông Trần Văn Quý (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sam Group) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Quyết định truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sam Group của Công an TPHCM

Theo điều tra ban đầu, Công an TPHCM đủ căn cứ xác định ông Trần Văn Quý cùng 2 người khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định nhiều tỉ đồng thông qua các hình thức hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ.

Công an TPHCM xác định đủ căn cứ xác định ông Trần Văn Quý lừa đảo

Công ty CP Tập đoàn Sam Group không có hồ sơ pháp lý liên quan đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, Lê Văn Xá đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng để hứa hẹn chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án "Khu biệt thự Sam World Đamb'ri", "Sam Hills Lộc Quảng" và "Sam World Lộc Quảng" tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Tiền đặt cọc được các nạn nhân chuyển vào tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Sam Group và tài khoản của Trần Văn Quý. Sau khi nhận tiền, Công ty CP Tập đoàn Sam Group không thực hiện ký hợp đồng như thỏa thuận mà đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM tại địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu (TPHCM) gặp cán bộ điều tra Nguyễn Lâm Anh (điện thoại 0903.852.528).