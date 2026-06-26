Vì sao chiến thắng của Ecuador trước Đức lại gây chấn động đến vậy?

Một cột mốc lịch sử thực sự đã được Ecuador tạo nên tại World Cup 2026.

Chiến thắng 2-1 của Ecuador trước ứng viên vô địch Đức ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu. Đại diện Nam Mỹ không chỉ lội ngược dòng đầy ngoạn mục mà còn viết nên trang sử chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này.

Ecuador gia nhập "CLB đặc biệt" của Nam Mỹ trước Đức

Đức từ lâu được xem là một trong những đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Thế nhưng, dù để thủng lưới ngay từ phút thứ 2, Ecuador vẫn vùng lên mạnh mẽ để hoàn tất màn lội ngược dòng bằng những pha dứt điểm đầy lạnh lùng.

Chiến thắng 2-1 giúp Ecuador trở thành đội tuyển Nam Mỹ (CONMEBOL) thứ ba trong lịch sử đánh bại Đức tại một kỳ World Cup. Đây là một cột mốc vô cùng đặc biệt. Trước Ecuador, chỉ có Brazil và Argentina từng làm được điều này. Đáng chú ý hơn, tất cả những thất bại trước đó của Đức trước hai "ông lớn" Nam Mỹ đều diễn ra ở các trận chung kết World Cup.

Giờ đây, Ecuador đã sánh vai cùng hai cường quốc bóng đá của lục địa, tạo nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.

Chiến thắng lịch sử mở toang cánh cửa đi tiếp

Màn ngược dòng trước Đức không chỉ phá vỡ một thống kê tưởng như bất khả xâm phạm mà còn giúp Ecuador kết thúc vòng bảng với 4 điểm. Nhờ thành tích này, đại diện Nam Mỹ giành quyền góp mặt ở vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, tiếp tục nuôi giấc mơ tạo nên bất ngờ tại World Cup 2026.

Đức phải trả giá vì sự chủ quan

Ở chiều ngược lại, tuyển Đức bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái khi đã sớm giành vé đi tiếp và chắc chắn đứng đầu bảng. Tại sân MetLife, "Cỗ xe tăng" thi đấu thiếu quyết liệt, không còn duy trì cường độ cao như hai trận trước và phải trả giá bằng thất bại đầu tiên tại giải.

Dù vậy, kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí nhất bảng của thầy trò HLV Julian Nagelsmann. Đức vẫn giành vé vào vòng knock-out, trong khi Ecuador có một đêm không thể nào quên với chiến thắng được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử tham dự World Cup của họ.