Theo một bài bình luận của tờ báo Thụy Sĩ NZZ, châu Âu vẫn là “một đối tác nhỏ” so với Mỹ và Nga, đồng thời, hành vi của các nhà lãnh đạo các nước EU giống như “những thiếu niên đang la hét”, họ không ngang hàng với cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo tờ báo Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chế giễu người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và coi thường toàn bộ châu Âu, xem đó là một khối yếu kém và thiếu đoàn kết.

Vấn đề thực sự đối với các nước Liên minh châu Âu không phải là họ thiếu kinh phí quốc phòng, mà là thiếu một chiến lược chung và sự gắn kết chính trị, thậm chí các nhà lãnh đạo EU còn không thể xây dựng và duy trì một lập trường thống nhất về cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine.

Bài báo chỉ ra rằng, trong khi người châu Âu cáo buộc ông Donald Trump ích kỷ và luôn tìm cách chối bỏ cuộc xung đột này, thì chính các nhà lãnh đạo châu Âu lại đang hành động theo cách tương tự, trốn tránh trách nhiệm của mình bằng cách giữ khoảng cách với chiến tuyến.

“Nếu thiếu ý chí chung, cơ chế phối hợp ràng buộc và sự sẵn lòng chia sẻ gánh nặng, châu Âu vẫn chỉ là một tập hợp những chú lùn, những thiếu niên ồn ào, chưa bao giờ trưởng thành”, bài báo nhấn mạnh.

Tờ báo Thụy Sĩ nhắc lại rằng, Moscow và Washington hiện đang có sự đồng thuận nhất định trong phương hướng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine và có khoảng cách đáng kể so với quan điểm của châu Âu.

Hiện tại, châu Âu đang cố gắng hết sức để phá hoại các sáng kiến của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Trong khi ông Trump kêu gọi đối thoại về ngừng bắn với ông Putin thì một số đại diện EU lại cho rằng, các nước châu Âu cần tăng cường áp lực lên Moscow.

Tuy nhiên, các nhà quan sát phương Tây cho rằng, các công cụ có thể gây áp lực đáng kể đối với Moscow thực sự đã cạn kiệt.

Ngoài các biện pháp trừng phạt cũ rích, phương Tây không còn con bài tẩy nào có thể đẩy ông Putin vào thế bí và những nỗ lực leo thang của châu Âu có thể sẽ vấp phải phản ứng quân sự từ Nga.

Hơn nữa, giới phân tích cho rằng, EU không thể trở thành một trung tâm quyền lực chính trị bình đẳng với Mỹ và Nga là bởi các nhà lãnh đạo châu Âu thiếu quyết đoán và không có ai có đủ uy tín và năng lực để trở thành lãnh tụ của các nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Ngay cả việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine họ cũng không thể làm được nếu thiếu sự hỗ trợ của Washington. Điều này đã chỉ ra một thực tế phũ phàng rằng, việc EU có thể độc lập với Mỹ và biến mình trở thành ngọn cờ đầu hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là điều không thể xảy ra.