Vì sao các nước Vùng Vịnh không trả đũa dù bị Iran nã mưa tên lửa và UAV?

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, trả lời phỏng vấn VTC News, tiến sĩ Satoru Nagao cho rằng Iran đã sử dụng chiến lược "đốt cháy tất cả" - tức tấn công các nước láng giềng để tăng chi phí cho Mỹ và Israel. Trong khi đó, ông Hosoda Takashi cũng nhận định việc Iran triển khai chiến lược "đốt cháy tất cả" không thực sự khả thi, vì họ đã mất đi nhiều tướng lĩnh cấp cao và nhiều nhân viên phụ trách quản lý nhà nước.

Hôm nay (ngày 7/3), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lần đầu lên tiếng xin lỗi các nước láng giềng sau các cuộc tấn công gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ dừng tấn công trừ khi bị tập kích trước.

Vì sao các nước Vùng Vịnh vẫn kiềm chế?

Dù phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn, các quốc gia Vùng Vịnh vẫn tránh phản công trực tiếp vào Iran. Theo nhiều chuyên gia, có một số lý do chiến lược giải thích cho sự kiềm chế này.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain bị tấn công.

Thứ nhất, phần lớn các quốc gia Vùng Vịnh không muốn trở thành bên tham chiến trực tiếp trong cuộc đối đầu giữa Iran với Mỹ và Israel. Nếu tiến hành tấn công trả đũa, họ có nguy cơ bị kéo sâu vào một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn.

Thứ hai, các nền kinh tế Vùng Vịnh phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu năng lượng và ổn định khu vực. Bất kỳ sự leo thang quân sự nào cũng có thể đe dọa các cơ sở dầu khí, tuyến hàng hải và thị trường năng lượng toàn cầu - những yếu tố sống còn đối với các quốc gia này.

Thứ ba, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên lãnh thổ các nước Vùng Vịnh. Điều này khiến họ vừa là mục tiêu tiềm tàng của Iran, vừa phụ thuộc vào năng lực phòng thủ của Mỹ. Vì vậy, phản ứng quân sự thường được để Washington dẫn dắt thay vì các nước Vùng Vịnh tự hành động.

Cuối cùng, trong nhiều năm gần đây, một số quốc gia như UAE hay Saudi Arabia đã cố gắng cải thiện quan hệ với Tehran nhằm giảm căng thẳng khu vực. Việc tránh phản công trực tiếp giúp duy trì các kênh ngoại giao và giảm nguy cơ xung đột toàn diện.

Hứng mưa tên lửa và UAV

Ngày 3/3, các bộ quốc phòng của UAE, Qatar, Bahrain và Kuwait đã công bố số liệu chi tiết về các mối đe dọa trên không mà họ phải đối mặt kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Bốn quốc gia vùng Vịnh đã hứng chịu hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở năng lượng, cảng biển và căn cứ quân sự quan trọng. Các dữ liệu này cho thấy hệ thống phòng không khu vực đang phải hoạt động liên tục để bảo vệ các mục tiêu chiến lược.

Tên lửa đạn đạo Iran (được cho là Khorramshahr-4) rời bệ phóng. Ảnh X

UAE ghi nhận khối lượng mối đe dọa lớn nhất. Lực lượng phòng không nước này phát hiện 186 tên lửa đạn đạo hướng về lãnh thổ, trong đó 172 quả bị đánh chặn trước khi chạm mục tiêu, 13 quả rơi xuống biển và chỉ một quả rơi vào lãnh thổ UAE. Các cuộc tấn công bằng UAV còn dày đặc hơn khi tổng cộng 812 UAV được ghi nhận đã tiếp cận nước này. Trong số đó, 755 chiếc bị bắn hạ trên không, còn 57 chiếc rơi xuống lãnh thổ UAE.

Những con số này phản ánh áp lực lớn đối với hệ thống phòng không nhiều lớp của UAE, vốn tích hợp radar và tên lửa đánh chặn do Mỹ cung cấp để đối phó cả tên lửa đạn đạo lẫn UAV bay thấp.

Tại Qatar, lực lượng phòng không phát hiện 101 tên lửa đạn đạo trong cùng giai đoạn, trong đó 98 quả bị đánh chặn trước khi tiếp cận khu dân cư và căn cứ quân sự. Ngoài ra, 39 UAV được phát hiện bay vào không phận Qatar, với 24 chiếc bị tiêu diệt trên không.

Khói bốc lên tại cảng Jebel Ali (Dubai) sau đòn tấn công của Iran. Ảnh Reuters

Qatar cũng báo cáo phát hiện ba tên lửa hành trình và hai máy bay tấn công Su-24 tiến vào khu vực tác chiến trước khi bị vô hiệu hóa. Su-24 là máy bay tấn công hai động cơ do Liên Xô thiết kế, có thể bay tốc độ vượt Mach 1,3 và mang bom dẫn đường hoặc tên lửa chống hạm.

Việc loại máy bay này xuất hiện cho thấy Iran có thể đã kết hợp cả phương thức tấn công có người lái và không người lái, nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ khu vực.

Ở những nơi khác trong vùng Vịnh, Bahrain báo cáo đã phá hủy 73 tên lửa và 91 UAV nhắm vào quốc đảo này. Kuwait cũng ghi nhận hoạt động tấn công quy mô lớn khi lực lượng phòng không phát hiện và đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo cùng 384 UAV đang tiếp cận lãnh thổ.

Tại thời điểm công bố báo cáo, chưa có số liệu chính thức từ Ả Rập Xê út và Oman, dù cả hai quốc gia đều nằm trong tầm bắn của các lực lượng tên lửa Iran triển khai dọc bờ Vịnh Ba Tư.

Một khẩu đội tên lửa Patriot PAC-2 di chuyển vào vị trí khai hỏa trong một cuộc tập trận tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar. Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV đã biến Vùng Vịnh thành một trong những chiến trường phòng thủ tên lửa căng thẳng nhất thế giới.

Khu vực này không chỉ chứa các cơ sở năng lượng chiến lược mà còn là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh. Do đó, khả năng cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu radar và phối hợp đánh chặn giữa các quốc gia trong khu vực ngày càng trở thành yếu tố then chốt.

Trong khi Iran tiếp tục chứng minh năng lực tấn công tầm xa bằng tên lửa và UAV, các quốc gia Vùng Vịnh dường như đang lựa chọn chiến lược phòng thủ và kiềm chế, nhằm tránh biến khu vực thành một cuộc chiến toàn diện mới tại Trung Đông.