Vì sao các chủ thuê bao di động bắt buộc phải thực hiện yêu cầu này theo quy định mới?

Duy Anh |

Người dùng di động sẽ có tối đa 60 ngày (từ 15/4 đến 15/6) để tự xác thực thông tin thuê bao qua VNeID theo quy định mới.

Công an xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, việc xác thực thông tin thuê bao (chuẩn hóa dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) là một chiến dịch quan trọng nhằm làm sạch không gian mạng và bảo vệ quyền lợi sát sườn của mỗi người dân.

Dưới đây là 4 mục đích cốt lõi:

Quét sạch "Sim rác" – Chặn đứng vòi bạch tuộc lừa đảo

Mục đích lớn nhất là xóa bỏ tính ẩn danh của sim điện thoại. Khi mỗi số điện thoại đều gắn liền với một định danh cụ thể, bọn tội phạm sẽ mất đi công cụ gây án chủ yếu.

Chặn cuộc gọi rác: Giảm thiểu các cuộc gọi quảng cáo làm phiền, mời chào chứng khoán, bất động sản trái phép.

Phòng chống lừa đảo: Ngăn chặn các kịch bản giả danh Công an, Viện kiểm sát, hoặc người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi sim đã được định danh, kẻ xấu không còn dám ngang nhiên thực hiện hành vi vi phạm vì sợ bị truy vết.

Bảo vệ "Căn cước số" của mỗi cá nhân

Trong thời đại 4.0, số điện thoại là chìa khóa mở ra mọi tiện ích. Xác thực chính chủ giúp:

An toàn tài khoản ngân hàng: Ngăn kẻ xấu chiếm đoạt sim để nhận mã OTP nhằm rút tiền từ tài khoản.

Xác thực tài khoản VNeID & Dịch vụ công: Đảm bảo quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến diễn ra thông suốt, an toàn.

Khôi phục dễ dàng: Giúp người dân nhanh chóng lấy lại số điện thoại khi bị mất hoặc hỏng sim thông qua thông tin chính chủ đã đăng ký.

Ngăn chặn việc lợi dụng thông tin cá nhân trái phép

Rất nhiều người đã từng bị kẻ xấu lấy thông tin CCCD để đứng tên cho hàng loạt "sim rác" mà không hề hay biết. Việc rà soát này giúp người dân:

Phát hiện và hủy bỏ các thuê bao "lạ" đang đứng tên mình.

Tránh rủi ro pháp lý khi những số điện thoại đứng tên mình bị kẻ xấu dùng vào việc đại diện cho các hành vi phạm pháp.

Xây dựng môi trường số văn minh, an toàn

Việc chuẩn hóa dữ liệu giúp các cơ quan quản lý nhà nước điều hành xã hội hiệu quả hơn, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trên không gian mạng, tạo niềm tin cho người dân khi tham gia các hoạt động giao dịch điện tử.

Cơ quan công an hướng dẫn người dân chủ động soạn tin nhắn theo cú pháp: TTTB gửi 1414 (miễn phí) để kiểm tra thông tin cá nhân của mình đã chính xác chưa.

Nếu thông tin chưa đúng hoặc xuất hiện số lạ, hãy đến ngay điểm giao dịch nhà mạng gần nhất để điều chỉnh.

Để xác thực SIM chính chủ qua VNeID, người dùng chỉ cần vài bước đơn giản để hoàn tất xác thực:

Chuẩn bị: Tài khoản VNeID mức độ 2 và sim đang hoạt động.

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng.

Bước 2: Chọn mục Xác thực/Cập nhật thông tin thuê bao.

Bước 3: Quét khuôn mặt để đối chiếu dữ liệu.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số thuê bao, sau đó xác nhận.

Bước 5: Hoàn tất, chờ nhà mạng gửi thông báo cập nhật thành công.

Quy định áp dụng từ 15/4/2026 (đặc biệt với thuê bao mới hoặc khi đổi thiết bị). Nếu không xác thực đúng hạn, sim có thể bị tạm ngừng một chiều, sau đó hai chiều.

