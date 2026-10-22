Vì sao cả 4 người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều mang chung 1 tên?

Trong tên của 4 người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, tất cả đều có chung 1 chữ, ý nghĩa thật sự đằng sau là gì?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng là một trong những cặp doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam, gắn liền với hành trình xây dựng thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, cuộc sống gia đình của hai người, đặc biệt là bốn người con, cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Ông Vũ và bà Thảo kết hôn năm 1998, có bốn người con gồm hai trai và hai gái. Điều đáng chú ý là cả bốn đều mang chữ "Nguyên" trong tên gọi, lần lượt là Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên.

Dù có bốn tên riêng khác nhau, các con của hai doanh nhân lại cùng chia sẻ một điểm chung đặc biệt. Theo những thông tin từng được truyền thông đăng tải, cách đặt tên này có mối liên hệ với thương hiệu cà phê Trung Nguyên, nơi ông Vũ và bà Thảo từng dành nhiều tâm huyết xây dựng.

Ý nghĩa đặc biệt phía sau tên gọi

Cả bốn người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều được đặt tên gắn với thương hiệu Trung Nguyên. Trong đó, tên người con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên mang dấu ấn rõ nét nhất khi trùng với tên doanh nghiệp do cha mẹ xây dựng.

Đáng chú ý, thương hiệu cà phê Trung Nguyên đã ra đời trước khi người con trai cả chào đời. Theo thông tin trên website chính thức của Trung Nguyên Legend, ngày 16/6/1996, ông Đặng Lê Nguyên Vũ thành lập Trung Nguyên tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Khi ấy, ông bắt đầu hành trình khởi nghiệp với điều kiện vật chất còn hạn chế nhưng mang theo khát vọng xây dựng một thương hiệu cà phê Việt Nam có vị thế trên thị trường quốc tế.

Đến năm 1998, Trung Nguyên mở quán cà phê đầu tiên tại TP.HCM, đặt nền móng cho quá trình phát triển hệ thống cửa hàng sau này. Đây cũng là năm ông Vũ và bà Thảo kết hôn, đồng thời là năm sinh của người con trai cả.

Vậy vì sao ông Vũ lại lựa chọn hai chữ "Trung Nguyên" cho thương hiệu của mình?

Trong quá trình giải quyết vụ ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo, luật sư Trương Thị Hòa, đại diện phía ông Vũ, từng đưa ra lời giải thích về ý nghĩa tên thương hiệu. Theo đó, Trung Nguyên được gắn với miền Trung, vùng Tây Nguyên và cao nguyên, những địa danh mang ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình khởi nghiệp của ông.

Đằng sau tên gọi này còn là tham vọng lớn của người sáng lập. Ngay từ khi xây dựng thương hiệu, ông Vũ đã có khát vọng đưa cà phê Việt Nam vươn ra thế giới, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất và kinh doanh trong nước. Điều này cũng được thể hiện trong lịch sử phát triển của Trung Nguyên Legend. Theo thông tin từ doanh nghiệp, ngay từ năm 1996, ông Vũ đã mong muốn nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam và từng bước xây dựng một thương hiệu có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Chính vì vậy, việc bốn người con cùng mang chữ "Nguyên" được từng được lý giải là sự gắn kết giữa tên gọi các thành viên trong gia đình với thương hiệu cà phê mà cha mẹ họ từng xây dựng. Trong đó, tên Trung Nguyên trùng với thương hiệu, còn Tây Nguyên gợi nhắc đến vùng đất nổi tiếng với những đồn điền cà phê và cũng là nơi ông Vũ bắt đầu sự nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay, chưa có thông tin được xác minh chính xác, đầy đủ về việc ông Vũ hoặc bà Thảo trực tiếp giải thích ý nghĩa riêng của cả bốn tên gọi.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo nuôi dạy các con thế nào?

Không chỉ có điểm chung trong tên gọi, bốn người con của ông Vũ và bà Thảo còn được cha mẹ gửi gắm nhiều kỳ vọng về quá trình trưởng thành.

Khi chia sẻ về việc nuôi dạy con, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nhấn mạnh trách nhiệm của cha mẹ là tạo dựng nền tảng cho thế hệ sau, từ học vấn, điều kiện vật chất đến ý chí và khát vọng sống. Ông cho rằng các con cần có chí hướng lớn, lòng trắc ẩn và trách nhiệm với xã hội, đồng thời không nên chỉ bằng lòng với những thành tựu mà gia đình đã có.

Về phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nữ doanh nhân cũng chia sẻ quan điểm giáo dục con từ khi còn nhỏ. Theo bà, 12 năm đầu đời là giai đoạn quan trọng để một đứa trẻ học cách làm người, hình thành nhân cách và mục đích sống.

Bà Thảo cho biết mong muốn truyền lại cho các con khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm toàn cầu. Nữ doanh nhân đồng thời chia sẻ rằng các con từng trải nghiệm nhiều môi trường học tập khác nhau để phát triển khả năng thích nghi và hòa nhập xã hội.

Đặc biệt, khi nói về con trai cả, bà Thảo từng cho biết tên Đặng Lê Trung Nguyên được đặt bằng tình yêu bà dành cho gia đình và thương hiệu cà phê đang gây dựng. Đây cũng là một trong những chia sẻ trực tiếp hiếm hoi của nữ doanh nhân về ý nghĩa tên gọi của các con.

Trong những năm qua, bốn người con của ông Vũ và bà Thảo khá kín tiếng. Hai con trai Trung Nguyên và Bình Nguyên từng xuất hiện cùng mẹ tại sự kiện liên quan đến King Coffee vào cuối năm 2021, trong khi hai người con gái ít xuất hiện trước truyền thông.

Mới đây, ngày 21/10/2026, con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên, sinh năm 1998, tiếp tục nhận được sự chú ý khi được công bố đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group.