Vì sao bánh dẻo nhân sen trứng muối thành 'bánh dẻo thị phi' gây bão mạng?

Clip: Hướng dẫn cách ăn món "bánh dẻo thị phi" đạt gần 2 triệu view. (Nguồn: @ngocty.999)

“Làm lạnh – ép dẹt – cắt nhỏ”, ba động tác đơn giản này đang biến chiếc bánh trung thu thành hiện tượng mạng. Dân mạng gọi nó bằng nhiều cái tên, nhưng hot nhất vẫn là cái tên “bánh dẻo thị phi”, phiên bản bánh dẻo nhân sen trứng muối vừa lạ, vừa quen, vừa khiến dân tình chia phe khen chê không dứt.

Hashtag “ bánh trung thu dẻo nhân sen trứng muối” hay “bánh dẻo thị phi” đang phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ TikTok đến Facebook, hàng loạt video hướng dẫn cách cắt bánh, cách thưởng thức độc đáo liên tục xuất hiện, khiến chiếc bánh trung thu quen thuộc bỗng chốc trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán sôi nổi.

Cận cảnh món bánh dẻo nhân sen trứng muối.

Ấn dẹt bánh rồi cắt thành các miếng nhỏ.

Bánh trung thu phiên bản nâng cấp

Thoạt nhìn, “bánh dẻo thị phi” chẳng khác mấy so với những chiếc bánh dẻo trứng muối quen thuộc. Điểm khác biệt nằm ở kích thước lớn cùng nhân bánh đặc biệt, một chiếc nặng tới 400gr, chứa hẳn 4 lòng đỏ trứng muối và có giá khoảng 300 nghìn đồng (bán theo cặp là 590 nghìn đồng).

Chính trọng lượng của chiếc bánh đã tạo nên sức hút ngay từ khâu nhìn. Không còn là chiếc bánh nhỏ gọn, ăn một miếng là hết nửa phần nhân trứng muối, loại bánh này đem lại trải nghiệm phong phú hơn. Cũng chính vì phần nhân quá nhiều mà cộng đồng mạng nghĩ ra cách thưởng thức hoàn toàn mới, biến nó thành “món trend” đúng nghĩa.

Cách ăn gây sốt với 3 bước: ép – dẹt – cắt. (Ảnh: Nguyễn Minh Hằng)

Khác hẳn kiểu cắt thành miếng tam giác to và thưởng thức cùng trà theo truyền thống, giới trẻ đang lan truyền công thức ăn “chuẩn bài” gồm ba bước.

Bước thứ nhất là làm lạnh bánh: Cho bánh vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1–2 tiếng để lớp vỏ dẻo săn lại, dễ thao tác. Bước tiếp theo là ấn dẹt bánh, dùng dao, dụng cụ phẳng hoặc dùng tay 9 (đeo găng để đảm bảo vệ sinh) ấn nhẹ để chiếc bánh xẹp xuống. Khi ấy, 4 lòng đỏ trứng muối bên trong sẽ vỡ ra, hòa quyện vào nhân sen mịn.

Bước cuối cùng là cắt miếng nhỏ, thay vì 1/6 hay 1/8 như thông thường, cách "xử lý" đúng trend là cắt thành miếng rất nhỏ, chỉ 1/10 kích thước, vừa gọn gàng vừa dễ ăn. Cách làm tưởng chừng “ngược đời” này lại khiến nhiều người thích thú.

Trứng muối khi dàn đều sẽ hòa trộn với nhân sen, tạo thành kết cấu mượt mà, không bị chỗ mặn, chỗ ngọt. Lớp vỏ mát lạnh làm vị ngọt giảm hẳn, thay vào đó là sự cân bằng dễ chịu giữa bùi, béo, mặn và ngọt. Mỗi miếng bánh nhỏ sẽ đầy đủ hương vị, khiến người ăn không cảm thấy ngấy. Đây chính là lý do mà các video ăn bánh kiểu “cán dẹt” hút hàng triệu lượt xem.

Món "bánh dẻo thị thi" đang gây sốt TikTok. (Ảnh chụp màn hình)

Vì sao gọi là “bánh dẻo thị phi”?

Tên gọi nghe vừa buồn cười vừa kích thích trí tò mò này không phải ngẫu nhiên mà có. Nó bắt nguồn từ cuộc tranh cãi không hồi kết về hương vị và giá cả.

Về hương vị, "phe" ủng hộ khẳng định đây là món bánh đáng đồng tiền bát gạo, vỏ dẻo mềm, nhân sen Huế thơm mịn, trứng muối béo mặn hài hòa. Đặc biệt, nếu ăn theo trend “ép dẹt”, vị ngọt giảm hẳn, cảm giác đỡ ngán, thậm chí còn thú vị hơn cả cách ăn truyền thống.

Ngược lại, phe "phản biện" cho rằng chẳng có gì mới mẻ, vẫn là bánh dẻo nhân sen trứng muối, chỉ khác ở việc “nhét” bốn lòng đỏ và khoác cho nó một cái tên gây sốt. Nhiều người chê bánh vẫn ngấy nếu ăn nhiều.

Không chỉ hương vị, mức giá 300 nghìn đồng/chiếc, 590 nghìn đồng/cặp cũng khiến chiếc bánh này “lên sóng” thị phi. Dân mạng chia làm hai thái cực. Người ủng hộ cho rằng đây là con số hợp lý, bánh to, nhân nhiều, nguyên liệu chọn lọc và bao bì sang trọng, hoàn toàn thích hợp để biếu tặng. Trong khi đó, phe kia nhận định mức giá này bị thổi phồng, chủ yếu nhờ hiệu ứng mạng xã hội và sức hút của người nổi tiếng hơn là giá trị thực của chiếc bánh.

Chính những cuộc tranh cãi bất tận này đã biến nó thành chiếc bánh “thị phi” đúng nghĩa, có người tôn vinh, có người chê bai.

Mẹ đảm tự làm món "bánh dẻo thị phi" tại nhà. (Ảnh: Ngô Thùy Linh)

Ngay sau khi tạo nên cơn sốt, chiếc “bánh dẻo thị phi” nhanh chóng phủ sóng khắp các kênh bán hàng online, từ các trang cá nhân cho đến sàn thương mại điện tử lớn.

Điều thú vị là từ những clip được lan truyền, nhiều chị em đam mê bếp núc nhanh chóng thử sức với công thức tự làm “bánh dẻo thị phi” tại nhà. Một số video dạy cách làm vỏ dẻo, sên nhân sen, đặt đủ 4 trứng muối rồi hướng dẫn cắt dẹt theo trend nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Chỉ cần một chút biến tấu độc đáo, món bánh quen thuộc cũng có thể trở thành hiện tượng. “Bánh dẻo thị phi” đã vượt ra khỏi phạm vi của một chiếc bánh trung thu, trở thành biểu tượng cho sức mạnh lan truyền của cộng đồng mạng, nơi mỗi người đều muốn thử một lần để “bắt trend”.



