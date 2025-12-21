Vì sao bạn trai tin đồn quyết không dự đám cưới Kim Woo Bin?

Vào chiều 20/12, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã trở thành sự kiện nhận được sự quan tâm hàng đầu của công chúng khắp châu Á. Đám cưới cặp đôi được tổ chức tại khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A như Lee Kwang Soo, V (BTS), Nam Joo Hyuk, Lee Byung Hun, Gong Hyo Jin...

Nhìn dàn khách mời tới chung vui trong hôn lễ cặp đôi vàng, công chúng không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi phát hiện ra sự thiếu vắng của 1 gương mặt thân quen, đó chính là tài tử Lee Jong Suk. Lee Jong Suk có mối liên hệ mật thiết với cả cô dâu lẫn chú rể, nên khán giả mới không khỏi tò mò về lý do khiến nam diễn viên không tới chúc phúc trong đám cưới. Được biết, Lee Jong Suk là bạn thân chí cốt của Kim Woo Bin, thậm chí 2 ngôi sao còn từng dính tin hẹn hò đồng tính. Trong khi đó, tài tử họ Lee gần đây đã hợp tác với Shin Min Ah trong dự án phim lớn mang tên The Remarried Empress.

Lee Jong Suk bất ngờ không đến dự hôn lễ của Kim Woo Bin, khiến công chúng phải đặt ngay dấu hỏi chấm to đùng. Ảnh: Naver

Lee Jong Suk từng dính tin đồn hẹn hò đồng giới với Kim Woo Bin. Ảnh: Nate và Naver

Lee Jong Suk cũng có mối liên hệ mật thiết với Shin Min Ah khi gần đây cả 2 có màn hợp tác làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí trong tác phẩm được đầu tư lớn The Remarried Empress. Ảnh: Naver

Truyền thông đã đào sâu tìm hiểu và phát hiện ra được nguyên nhân khiến Lee Jong Suk không tới dự đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah. Thì ra mỹ nam họ Lee phải hoàn thành 1 lịch trình fan meeting tại Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm 20/12 đúng vào thời điểm diễn ra hôn lễ Kim Woo Bin nên mới không thể tới tham dự ngày vui của anh bạn thân. Trước đó, Lee Jong Suk cũng lọt vào ống kính của các tay săn ảnh trong lần xuất hiện tại sân bay Incheon vào chiều 19/12 để lên đường tới Hong Kong (Trung Quốc) dự sự kiện họp fan đã được lên lịch từ trước.

Lee Jong Suk tham dự sự kiện họp fan tại Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm 20/12. Ảnh: Naver

Trước đó, tài tử họ Lee xuất hiện tại sân bay Incheon vào chiều 19/12 để lên đường tới Hong Kong (Trung Quốc) dự sự kiện quan trọng. Ảnh: Newsen

Lee Jong Suk - Kim Woo Bin từng làm người mẫu với nhau, rồi cùng đóng phim ăn khách 1 thời School 2013. Từ bộ phim giúp sự nghiệp cả 2 sang trang, Kim Woo Bin - Lee Jong Suk đã trở nên thân thiết đến mức dính luôn cả tin đồn yêu đương đồng tính. "Tình bạn là 1 dạng của tình yêu", Kim Woo Bin từng gây xôn xao khi chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò đồng giới của anh và cậu bạn thân họ Lee.

Sau này Kim Woo Bin xác nhận hẹn hò Shin Min Ah. Trong khi đó, Lee Jong Suk rơi vào "lưới tình" của "em gái quốc dân" IU. Cũng từ đây, tin đồn Lee Jong Suk - Kim Woo Bin yêu đương đồng tính mới dần lắng xuống và chìm vào quên lãng.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah về chung 1 nhà sau hôn lễ mới đây. Ảnh: Instagram nhân vật