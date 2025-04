Vì sao bán bút bi vài nghìn đồng Thiên Long lại lãi 1,2 tỷ đồng/ngày?

Với nhiều người, khi nhắc đến bút bi thì Thiên Long sẽ là cái tên xuất hiện đầu tiên trong đầu. Thậm chí sẽ không nói quá khi khẳng định tất cả cửa hàng văn phòng phẩm hay nhà sách trên các tỉnh thành đều có sản phẩm của thương hiệu này. Cũng chính mức độ phủ sóng này mà doanh thu và lợi nhuận của Thiên Long luôn là những con số ấn tượng.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được công bố ngày 26/3/2025, tính chung năm 2024, doanh thu của Thiên Long đạt 3.759 tỷ đồng. Trong đó doanh thu xuất nhập khẩu chiếm hơn 1.000 tỷ đồng và doanh thu nội địa chiếm hơn 2.700 tỷ đồng.

Với doanh thu này, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của thương hiệu đạt 461 tỷ đồng. Tức là tính trung bình mỗi ngày trong năm 2024, Thiên Long bỏ túi 1,26 tỷ đồng.

Tại sao chỉ bán những chiếc bút bi dăm ba nghìn mà doanh nghiệp này lại có được lợi nhuận khủng như vậy?

Theo công bố chính thức trên website Thiên Long, các thương hiệu nổi bật của tập đoàn bao gồm Thiên Long (bút viết và các sản phẩm văn phòng tiện ích), FlexOffice (Dụng cụ Văn phòng), Colokit (Dụng cụ Mỹ thuật), Điểm 10 (Dụng cụ học sinh) và Bizner (văn phòng phẩm cao cấp).

Trong đó sản phẩm lâu đời và nổi tiếng nhất của Thiên Long là bút bi. Bà Trần Phương Nga - CEO Tập đoàn Thiên Long từng chia sẻ chương trình The Next Power do S-World tổ chức rằng: “Thiên Long có rất nhiều sản phẩm bút bi ai cũng biết tới. Đó là niềm tự hào, nhưng cũng là nỗi đau, bởi có những sản phẩm Thiên Long đã đưa ra nhưng ít người dùng biết tới”.

Sau 44 năm từ xưởng bút bi nhỏ, Thiên Long đã trở thành thương hiệu văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam với 7 công ty thành viên và công ty liên kết trong và ngoài nước. Hiện tại, thương hiệu có 56.000 điểm bán hàng trên khắp các tỉnh thành trong cả nước và 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Những con số này cho thấy Thiên Long đã xây dựng và phát triển kênh phân phối sâu rộng tại thị trường nội địa, từ các trung tâm thương mại lớn, nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm đến cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp hóa,... Đồng thời doanh nghiệp cũng phát triển qua các kênh TMĐT, cung cấp trực tiếp cho trường học, doanh nghiệp,...

Mỗi chiếc bút bi Thiên Long có giá khoảng 5.000 đồng

Nhóm bút viết Thiên Long vẫn đang được người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh sinh viên, người làm văn phòng ưa chuộng và dẫn đầu thị trường nội địa với thị phần khoảng 60%.

Ngoài ra, thương hiệu chú trọng công nghệ sản xuất hiện đại. Theo báo cáo thường niên 2024, tỷ lệ tự động hóa ở 2 nhà máy Nam Thiên Long và Thiên Long Long Thành lần lượt là 78,7% và 66,1% trong năm 2024. Yếu tố này góp phần cải thiện hiệu suất và tối ưu chi phí, hỗ trợ năng lực cạnh tranh và giảm giá thành sản phẩm.

Doanh nghiệp còn tinh gọn chuỗi cung ứng, hợp tác với nhà cung cấp chiến lược, tối ưu logistics, cắt giảm chi phí vận chuyển và giảm phát thải. Việc ứng dụng ESG vào quản lý vận hành giúp doanh nghiệp không chỉ tăng lợi thế cạnh tranh mà còn xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Từ đây, Thiên Long không chỉ giữ vững vị thế dẫn đầu mà còn tiên phong trong mô hình sản xuất hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường.