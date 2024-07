Sự cố IT toàn cầu do lỗi từ bản cập nhật của CrowdStrike đã gây ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, người dùng các sản phẩm của "gã khổng lồ" công nghệ Apple vẫn "bình an vô sự".



Sự cố "màn hình xanh chết chóc" đã gây gián đoạn trên diện rộng cho các hãng hàng không, ngân hàng và nhà bán lẻ lớn sau khi Microsoft báo cáo sự cố với các dịch vụ trực tuyến của mình. Nguyên nhân xuất phát từ vấn đề liên quan đến công ty an ninh mạng CrowdStrike. Giám đốc điều hành CrowdStrike, ông George Kurtz, khẳng định trong tuyên bố trên X (Twitter) rằng người dùng Mac và hệ điều hành Linux không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Theo chuyên gia phân tích Dan Ives của Wedbush Securities, một trong những lý do khiến 2,2 tỷ thiết bị iOS của Apple không gặp sự cố an ninh mạng này là do "lợi ích của hệ sinh thái Apple". Ông chia sẻ với CNBC: "Mọi thứ đều được kiểm soát trong bốn bức tường của Apple Park".

Khác với Microsoft, Apple ít hợp tác với bên thứ ba hơn - như CrowdStrike. Chính điều này khiến hãng "ít bị phơi nhiễm hơn trong doanh nghiệp", theo chuyên gia Ives của Wedbush.

Apple và Windows có các hệ điều hành khác nhau. iPhone, Mac và tất cả các sản phẩm khác của Apple đều được kiểm soát chặt chẽ bởi công ty về bảo mật và cập nhật. Đối với Windows, các bản cập nhật thường xuyên hơn và thư viện phần mềm của nó lớn hơn so với hệ sinh thái của Apple.

CrowdStrike cho biết sự cố là do bản cập nhật bị lỗi chứ không phải do bị tấn công mạng. "Sự cố đã được xác định, khoanh vùng và bản sửa lỗi đã được triển khai. Chúng tôi hướng khách hàng đến cổng hỗ trợ để biết các bản cập nhật mới nhất và sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật đầy đủ và liên tục trên trang web của chúng tôi", ông Kurtz cho biết. Phía Apple hiện chưa đưa ra bình luận nào về sự việc.