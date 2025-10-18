Vì sao 3 đối tượng đánh người nghi đến tàn phế, gần 2 năm vẫn chưa bị xử lý?

Ngày 17-10, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan điều tra đang chờ kết luận giám định thương tật của anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) để phục hồi điều tra theo nguồn tin báo tội phạm.

Rủ nhậu không được, lao vào đánh người

Theo tài liệu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26-10-2023, P.T.T., T.V.H., H.V.V. uống bia tại quán Thuận Phát (phường Hòa Hiệp). Lúc này, ông H. thấy anh Đạt đến tiệm văn phòng phẩm cạnh bên nên lôi kéo vào quán.

Anh Võ Mộng Đạt bị yếu liệt tứ chi, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi

Dù anh Đạt không đồng ý nhưng ông H. vẫn kéo vào rồi nhấc bổng Đạt lên ném xuống nền xi măng. Sau đó, 3 người trên lao vào đánh anh Đạt cho đến khi được mọi người can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

2 giờ sau, biết tin con trai bị đánh, ông Võ Văn Đài (SN 1965) đến quán Thuận Phát hỏi thăm thì bị ông T. ném lon bia trúng mặt.

Theo hồ sơ bệnh án, anh Đạt được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên với chẩn đoán tổn thương nông ở đầu, TD tăng tỉ trọng lát mỏng sát bản sọ chẩm phải và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM điều trị.

Ngày 1-11-2023, anh Đạt được chuyển sang Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM và được chẩn đoán thêm chấn thương cột sống.

Ngày 8-11-2023, anh tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 với chẩn đoán đau đầu dạng căng thẳng và rối loạn giấc ngủ.

Sau thời gian dài nằm một chỗ, anh Võ Mộng Đạt bị hằn thâm trên lưng

Sau khi về nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm, ngày 8-12-2023 anh Đạt nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên với chẩn đoán liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân, thoái hóa cột sống, viêm mô bào hốc mắt hai bên.

Sau đó, anh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM và được xác định di chứng tổn thương nội sọ, yếu tứ chi do chấn thương sọ não.

Lòng vòng giám định thương tật

Để có cơ sở xử lý, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) trưng cầu giám định tại nhiều cơ quan chuyên môn.

Trong đó, Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ) kết luận giám định các vết sưng bầm vùng môi, lưng, hông trái và 2 tay là 0%; phần yếu liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân.

Anh Võ Mộng Đạt bị ném xuống nền xi măng

Còn các kết luận giám định sau đó của 3 viện, phân viện khác thể hiện không đủ cơ sở xác định liệt tứ chi và tổn thương đầu mặt do chấn thương hay bệnh lý hoặc không thuộc phạm vi giám định của đơn vị.

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) thông báo tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk có văn bản trả lời đơn của gia đình nạn nhân. Văn bản trả lời cho biết sau khi anh Đạt bị đánh gây thương tích, có dấu hiệu liệt tứ chi, trầm cảm và mất khả năng nhận thức, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định bổ sung và được Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên tiếp nhận.

Mặc dù đi nhiều bệnh viện nhưng đến nay sức khỏe của anh Võ Mộng Đạt vẫn chưa tiến triển

Tuy nhiên, do gia đình chưa đưa anh Đạt đi giám định nên chưa có kết quả. Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ giải quyết và đề nghị gia đình phối hợp thực hiện giám định để có căn cứ phục hồi điều tra.

Nói về vấn đề này, bà Trần Thị Rung (mẹ của anh Đạt) cho rằng, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên cùng nhiều thuộc cấp vừa bị khởi tố nên gia đình chưa thể đưa con lên giám định.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan CSĐT đã được trưng cầu giám định nhiều lần nhưng chưa có cơ sở kết luận tình trạng hiện nay của anh Đạt là do chấn thương hay bệnh lý.

"Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giám định bổ sung đối với anh Đạt. Hiện đơn vị đang trao đổi, đôn đốc, phối hợp với viện để sớm có kết quả, phục hồi nguồn tin báo tội phạm" - vị này thông tin.

Liên quan đến vụ việc ông Võ Văn Đài bị ném lon bia gây thương tích 8%, ngày 30-9-2024, TAND thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo P.T.T. 1 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", với 2 tình tiết định khung là "dùng hung khí nguy hiểm" và "có tính chất côn đồ".