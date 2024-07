Chiều 12/7, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, rạng sáng ngày 11/7 đã xảy ra vụ ngạt khí tại hầm đập chính thủy điện Nậm Cuổi 1 do Công ty Cổ phần Nậm Cuổi 1 (trụ sở tại số nhà 002, tổ 9, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty TNHH T&Đ86 (Đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Lai Châu). 3 công nhân thi công bị mắc kẹt trong hầm, thuộc khu vực bản Lồng Ngài, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn.

Hầm thủy điện nơi 3 công nhân gặp nạn

Ngay sau khi nắm được thông tin, 16 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu cùng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã được cử đến để phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. Đến 8h30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường khu vực cửa hầm và tổ chức khảo sát, đánh giá khu vực xảy ra vụ việc.

Khoảng 10h30 phút, tổ trinh sát đã tiếp cận được người bị nạn đầu tiên cách cửa hầm hơn 1,1km. Ít phút sau phát hiện 2 nạn nhân trên cabin máy xúc cách vị trí nạn nhân đầu tiên 20m. Khi tiếp cận, 3 nạn nhân nói trên đều đã tử vong trước đó. Cả 3 đều là công nhân thuộc Công ty TNHH T&Đ86.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chống độc để tiếp cận hiện trường nơi các công nhân gặp nạn

Công an tỉnh Lai Châu đã sử dụng thiết bị bảo hộ chuyên dụng để khám nghiệm hiện trường tại khu vực 3 nạn nhân tử vong. Sau đó, lực lượng công an đã đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hầm thủy điện, bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo; đồng thời bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu và các ngành liên quan xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật.