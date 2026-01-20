Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 2 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất do vi phạm quy định cư trú

Ngày 20-1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tổ chức tiếp nhận 2 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất vì vi phạm quy định cư trú, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ pháp luật nước sở tại khi ra nước ngoài.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thành lập tổ công tác tiếp nhận công dân Việt Nam (có hộ khẩu tại Quảng Trị trước khi xuất cảnh) bị Hoa Kỳ trục xuất, bàn giao tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Hai trường hợp bị trục xuất gồm: H.T.T. (SN 1987, trú xã Tân Mỹ) và N.Q.V. (SN 1990, trú xã Quảng Trạch). Cả hai bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ phát hiện cư trú bất hợp pháp và thực hiện trục xuất theo quy định.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận 2 công dân này đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo. Các đơn vị tiếp tục xác minh thân nhân, quản lý và hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác song phương giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan chức năng các nước, cũng như hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân khi xuất cảnh để lao động, học tập hoặc cư trú ở nước ngoài cần chấp hành nghiêm pháp luật quốc gia sở tại, không cư trú, lao động trái phép, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật để tránh nguy cơ bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất.