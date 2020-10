Vì sao 10 cán bộ công an bị đình chỉ công tác sau vụ bắt trường gà tại TPHCM?

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, việc lực lượng cảnh sát ma tuý phá trường gà là hoạt động nghiệp vụ bình thường, Ban giám đốc Công an TPHCM có quyền điều động các lực lượng tham gia chuyên án, phá án.

Trước vụ triệt phá “trường gà” ở quận 6 vừa qua, Ban giám đốc Công an TPHCM cũng đã nhiều lần điều động các lực lượng khi tham gia phá các vụ án, chuyên án trên địa bàn thành phố và đạt hiệu quả cao nhất.

Liên quan đến vấn đề xử lý trách nhiệm, Công an TPHCM đã tạm đình chỉ công tác một số cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận 6 để làm rõ trách nhiệm trong quản lý địa bàn.

Nguồn tin Tiền Phong xác nhận có đến 10 cán bộ cảnh sát bị tạm đình chỉ. Trong đó có 4 cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và 6 người thuộc Công an quận 6. Sau khi bị đình chỉ công tác, chờ quá trình điều tra sẽ xem xét xử lý trách nhiệm.

Trước đó, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã phối hợp với các lực lượng Công an TPHCM tổ chức triệt phá một “trường gà” nằm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 6).

Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TPHCM đã tạm giữ 39 đối tượng có liên quan đến trường gà ở Quận 6 (TPHCM) để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó có đối tượng Nguyễn Minh Thành (42 tuổi) được xác định có vai trò quan trọng trong tổ chức “trường gà” này.

Công an TPHCM xác định điểm cờ bạc này nằm tại một bãi đất trống trên đại lộ Võ Văn Kiệt (Quận 6), mỗi ngày thu hút cả trăm con bạc đến đây sát phạt.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các con bạc không trực tiếp đi xe đến mà gửi xe ở xung quanh. Sau đó đi xe ôm đến để sát phạt. Ngoài việc đưa đón các con bạc, giới xe ôm còn làm luôn nhiệm vụ cảnh giới.

Bãi đất trống nơi các con bạc sát phạt nằm giữa một trường học và công trình xây dựng siêu thị, xung quanh vây bằng tôn. Bên trên cũng được che chắn kín bằng các tấm bạt.

Chiều ngày 29/9, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì Lễ phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn TPHCM trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Qua thực hiện đợt cao điểm này, Giám đốc Công an TPHCM giao chỉ tiêu công tác cho Công an quận, huyện phải kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề triển khai đợt cao điểm.

Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trái phép và đua xe trái phép. Kiềm chế, kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ tại các địa bàn.