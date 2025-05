Trao đổi bên lề phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, với những lĩnh vực trọng yếu, liên quan an toàn, sức khỏe và tính mạng con người, lĩnh vực có những nguy cơ rủi ro như thuế, gian lận thương mại..., việc kiểm tra cần chặt chẽ hơn so với các lĩnh vực khác. Do đó, cần phân quyền cho Chính phủ phân định rõ việc thanh tra, kiểm tra từng lĩnh vực ra sao, tránh tình trạng các cơ quan thực hiện chồng chéo nhiệm vụ.