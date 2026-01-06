Vi phạm giao thông trừ vào lương từ 2026: Đối tượng và mức trừ bao nhiêu?

Ai sẽ bị trừ tiền lương khi vi phạm giao thông?

Kể từ ngày 1/1/2026, Nghị định số 296/2025/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ chính thức có hiệu lực. Quy định này thay thế các văn bản cũ, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để đảm bảo mọi quyết định xử phạt đều được thực thi nghiêm minh.

Trong đó, nếu cá nhân vi phạm giao thông không tự nguyện chấp hành nộp phạt trong thời hạn quy định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế, trong đó có khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập.

Điểm mới nổi bật nhất của Nghị định 296/2025/NĐ-CP chính là việc mở rộng đáng kể danh sách các đối tượng bị áp dụng biện pháp khấu trừ. Không còn gói gọn trong phạm vi cán bộ, công chức như trước, danh sách mới bao gồm:

Theo Điều 10 Nghị định 296/2025/NĐ-CP, đối tượng bị cưỡng chế trừ một phần tiền lương/thu nhập khi vi phạm giao thông gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức.

Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người làm việc trong tổ chức Cơ yếu (Đối tượng mới bổ sung so với Điều 8 Nghị định 166 /2013/NĐ-CP).

Cá nhân đang làm việc được hưởng tiền lương hoặc thu nhập tại một cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Cá nhân đang làm việc có thu nhập theo mùa vụ ngắn hạn do hộ gia đình, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động thuê (đối tượng mới được bổ sung so với Điều 8 Nghị định 166/2013/NĐ-CP).

Cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đang được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội (trong khi khoản 2 Điều 8 Nghị định 166/2013/NĐ-CP đang quy định đối tượng này đang hưởng bảo hiểm xã hội).

Việc bổ sung nhóm lao động thời vụ giúp loại bỏ tình trạng người vi phạm cố tình thay đổi công việc hoặc làm tự do để "né" nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Vi phạm giao thông trừ vào lương sẽ áp dụng cho đối tượng vi phạm giao thông không tự nguyện chấp hành nộp phạt trong thời hạn quy định. Ảnh minh họa

Mức khấu trừ tối đa và tính nhân văn của quy định

Dù thắt chặt việc quản lý, quy định mới vẫn đảm bảo tính nhân văn bằng việc điều chỉnh mức khấu trừ linh hoạt. Trong đó, tỷ lệ khấu trừ: Không quá 30% tổng tiền lương, lương hưu thực trả hàng tháng.

Cách tính: Số tiền khấu trừ được xác định sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Với thu nhập khác: Tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 50% tổng số thu nhập hằng tháng, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Nghị định 296/2025/NĐ-CP quy định rõ mốc thời gian và trách nhiệm của các bên liên quan để quy trình cưỡng chế diễn ra nhanh chóng:

Xác minh thông tin (3 - 5 ngày): Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi hết hạn nộp phạt, người có thẩm quyền sẽ yêu cầu cá nhân/đơn vị sử dụng lao động cung cấp thông tin thu nhập. Các bên liên quan phải phản hồi bằng văn bản trong vòng 03 ngày làm việc.

Ban hành quyết định (2 ngày): Sau khi xác định được mức lương, người có thẩm quyền phải ra quyết định cưỡng chế khấu trừ trong vòng 2 ngày làm việc.

Nội dung quyết định: Phải ghi rõ số tiền khấu trừ, lý do khấu trừ, số tài khoản Kho bạc Nhà nước nhận tiền và thời gian thực hiện.

Tiến hành khấu trừ lương

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đến kỳ lĩnh tiền lương/thu nhập gần nhất, cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

Khấu trừ một phần lương, lương hưu hoặc thu nhập của người vi phạm giao thông bị áp dụng biện pháp cưỡng chế; Chuyển số tiền đã khấu trừ đến tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định cưỡng chế Thông báo cho cá nhân bị cưỡng chế và người ra quyết định cưỡng chế biết.

Nếu chưa khấu trừ đủ số tiền mà người vi phạm giao thông bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đã nghỉ việc thì phải thông báo ngay cho người ra quyết định cưỡng chế biết.

Việc áp dụng Nghị định 296/2025/NĐ-CP từ năm 2026 là bước đi quan trọng để tăng cường tính thượng tôn pháp luật. Người dân cũng cần chủ động chấp hành các quyết định xử phạt đúng thời hạn.