Vị "Chủ tịch ham học" của ACB Trần Hùng Huy: Người lãnh đạo phải bước ra khỏi tư duy kiểm soát, kiến tạo tầm nhìn đủ lớn để thế hệ sau mang đi xa hơn

Dù bận rộn điều hành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ACB – vẫn nổi tiếng là vị lãnh đạo đặc biệt "ham học". Ông thường xuyên thu xếp thời gian tham gia các khóa huấn luyện, du học ngắn hạn tại các học viện danh tiếng trên thế giới để liên tục cập nhật tư duy quản trị và mở rộng góc nhìn chiến lược.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy trong chuyến du học ngắn hạn mới đây

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, vị chủ tịch ngân hàng đã có những chia sẻ đầy chiêm nghiệm sau chuyến học tập tại Anh:

"Trong 1 tuần qua mình có dịp học tại Wadham College, Oxford, cùng các lãnh đạo doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia. Chúng tôi cùng nhìn lại quá khứ qua lịch sử, nền văn minh, kiến trúc, chiến tranh, kinh tế và văn hóa để suy nghĩ sâu hơn về tương lai. Một chủ đề xuyên suốt luôn quay trở lại: Di sản / Legacy.

Di sản không phải là những gì chúng ta tích lũy, mà là những tác động chúng ta để lại cho xã hội và các thế hệ mai sau. Ngay cả nguồn gốc của từ "profit", từ proficere: tiến về phía trước, tạo ra tiến bộ, trở nên hữu ích, cũng gợi cho mình một suy nghĩ: lợi nhuận tài chính đo lường hiệu quả, nhưng chưa chắc đo lường được sự tiến bộ. Mục đích sâu xa hơn của doanh nghiệp là tạo ra những giải pháp có lợi nhuận cho các vấn đề của con người và hành tinh, chứ không phải kiếm lợi nhuận bằng cách tạo thêm vấn đề cho cả hai.

Chúng tôi cũng tranh luận về niềm tin và lãnh đạo. Có lẽ lãnh đạo không phải là kiểm soát, mà là trở thành chất xúc tác, dùng vị trí của mình để khuếch đại năng lực của những người xung quanh. Muốn xây dựng một tổ chức có thể phát triển vượt qua cả nhiệm kỳ hay sự hiện diện của chính mình, người lãnh đạo phải bước ra khỏi tư duy kiểm soát, kiến tạo một tầm nhìn đủ lớn để những thế hệ tiếp theo có thể tiếp tục mang nó đi xa hơn.

Và rồi là AI.

Lần đầu tiên, con người có trong tay những công cụ có khả năng xử lý lượng thông tin vượt xa năng lực của bất kỳ cá nhân nào. Nhưng AI tiên tiến không còn đơn thuần là câu chuyện của công nghệ hay kinh doanh. Nó đặt ra những câu hỏi về chính trị và cả tương lai của nền văn minh: AI có cần một cơ chế quản trị toàn cầu không? Và liệu điều đó có khả thi? Công nghệ có thể khuếch đại cả năng lực kiến tạo lẫn sức mạnh hủy diệt. Quyền năng càng lớn, trách nhiệm của chúng ta đối với cách nó định hình nhân loại và những thế hệ chưa ra đời càng lớn.

Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của stewardship: trách nhiệm gìn giữ và trao truyền, không chỉ hỏi chúng ta có thể đạt được điều gì trong cuộc đời mình, mà còn phải tự hỏi:

'Những quyết định của chúng ta hôm nay sẽ mở ra một tương lai như thế nào cho những người đến sau?'"





Nguồn ảnh: FBNV

Những dòng tâm sự từ Oxford của Chủ tịch ACB không chỉ chạm đến bản chất của việc quản trị doanh nghiệp hiện đại, mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm cho cộng đồng kinh doanh về trách nhiệm xã hội, đạo đức công nghệ và giá trị thực sự của sự phát triển bền vững.

Khi tinh thần học tập đã "ngấm vào máu" người ACB

Những chia sẻ của Chủ tịch Trần Hùng Huy không đơn thuần là cảm xúc cá nhân sau một khóa học, mà chính là tấm gương phản chiếu cho một văn hóa doanh nghiệp rất riêng tại ACB: Văn hóa nâng tầm tri thức và học tập suốt đời.

Ở ACB, tinh thần "ham học, học mỗi ngày" dường như đã trở thành thói quen ngấm sâu vào DNA của mỗi cán bộ nhân viên. Sự chủ động trau dồi tri thức không chỉ dừng lại trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến từng nhân sự trẻ.

Sự coi trọng giáo dục và tri thức của ban lãnh đạo ACB còn được hiện thực hóa qua các hành động thiết thực hướng đến thế hệ tương lai. Việc thành lập và duy trì Quỹ Học bổng Trần Mộng Hùng (đặt theo tên nhà sáng lập ACB) mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết này. Học bổng không chỉ nâng bước hàng ngàn sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, mà còn thể hiện tinh thần "stewardship" — trao truyền tri thức, kiến tạo cơ hội và gieo mầm phát triển cho những thế hệ mai sau.

Khi người đứng đầu không ngừng học hỏi và tổ chức kiên trì đầu tư cho giáo dục, di sản lớn nhất mà ACB tạo ra không chỉ là những con số tài chính tăng trưởng, mà chính là một thế hệ con người sống có trách nhiệm, luôn tiến về phía trước và đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của xã hội.