“Vì bố là bố mình mà mẹ” - bao nhiêu yêu thương mới đủ để bé Bo nói được câu này?

Những ngày qua, câu chuyện tình cảm của Hòa Minzy và bạn trai - Đại úy Thăng Văn Cương đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Song, giữa rất nhiều những bàn luận về tình yêu, lời hỏi cưới hay tương lai của cặp đôi, điều khiến nhiều người xúc động nhất lại là những khoảnh khắc liên quan đến bé Bo.

Giữ đúng lời hứa với cư dân mạng, tối 7/3, Hoà Minzy tung clip quay lén cuộc trò chuyện với bé Bo về "bố Cương". Theo đó, nhóc tỳ rất vô tư, hồn nhiên và ngây ngô khi chia sẻ những cảm xúc dành cho Đại uý Văn Cương.

Khi Hoà Minzy đặt vấn đề: "Mẹ muốn hỏi thật một câu, Bo phải nói thật lòng nha. Tức là, Bo thấy bố Cương như thế nào?". Thì ngay sau đó, bé Bo đáp: “May thế, câu trả lời dễ thế. Vì đó là bố mình mà mẹ, con không phải suy nghĩ nhiều”.

Chỉ một câu nói của bé Bo nhưng đủ khiến bất cứ ai nghe cũng mềm lòng. Không phải vì lời nói ấy quá đặc biệt, mà bởi nó đến từ sự hồn nhiên tuyệt đối của một đứa trẻ - thứ cảm xúc mà người lớn đôi khi phải đi một vòng rất dài mới có thể hiểu được.

Hòa Minzy công khai những khoảnh khắc đời thường của bạn trai Văn Cương cùng bé Bo

Trong câu trả lời của Bo không có sự giải thích dài dòng, cũng không có bất kỳ sự ngập ngừng nào. Cậu bé nói về “bố Cương” với sự tự nhiên, gần gũi đến mức dường như trong suy nghĩ của mình, Bo đã xem người đàn ông ấy là một phần của gia đình từ lâu.

Cộng đồng mạng cảm nhận được giọng điệu của cậu bé khá thoải mái, thậm chí có phần hào hứng khi giải thích với mẹ rằng câu hỏi này “dễ”. Cách phản ứng ấy khiến nhiều người cảm nhận được sự tự nhiên, thậm chí có chút tự hào khi Bo nhắc đến “bố mình”.

Trong đoạn video, Bo còn vô tư kể rằng “ngày nào bố về cũng bế con”. Đó là một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại khá điển hình trong cách trẻ con ghi nhớ tình cảm. Với người lớn, sự quan tâm có thể thể hiện bằng nhiều điều lớn lao. Nhưng với trẻ nhỏ, sự gần gũi thường đến từ những hành động lặp lại mỗi ngày như việc ai đó thường xuyên chơi cùng, bế mình hay xuất hiện trong sinh hoạt gia đình.

Với người lớn, để một đứa trẻ chấp nhận và gọi một người khác là “bố” không bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng với Bo, mọi thứ lại đơn giản hơn rất nhiều: “Vì bố là bố mình mà mẹ. Vì bố đã yêu thương cả nhà”.

Câu nói ấy khiến nhiều cư dân mạng nhận ra một điều khá thú vị rằng trẻ con thường cảm nhận tình cảm bằng trực giác rất rõ ràng. Chúng không cần những lời giải thích phức tạp, cũng không đặt ra quá nhiều câu hỏi như người lớn. Ai ở bên cạnh chúng đủ lâu, đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương thì tự nhiên sẽ trở thành gia đình. Chính sự đơn giản ấy lại khiến câu nói của Bo chạm đến cảm xúc của rất nhiều người.

Theo như chia sẻ của Hòa Minzy, bé Bo rất quấn quít với "bố Cương"

Cả cõi mạng dành lời chúc phúc cho Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương

Sau khi đoạn video được chia sẻ, rất nhiều bình luận xuất hiện dưới bài đăng của Hòa Minzy. Không ít người thừa nhận rằng họ đã xem đi xem lại khoảnh khắc ấy nhiều lần. Bởi đôi khi, người lớn có thể nghi ngờ, phân tích hoặc suy nghĩ rất nhiều về một mối quan hệ. Thế nhưng trẻ con thì không. Nếu chúng cảm thấy an toàn và được yêu thương, chúng sẽ mở lòng một cách rất tự nhiên.

Cộng đồng mạng rần rần chia sẻ, bình luận về câu nói tình cảm của bé Bo

Và có lẽ chính điều đó khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm khi xem đoạn video của hai mẹ con Hòa Minzy. Sau tất cả những gì nữ ca sĩ đã trải qua trong chuyện tình cảm, khoảnh khắc con trai gọi người đàn ông bên cạnh mình là “bố” một cách hồn nhiên có lẽ chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cuộc sống của cô đang dần bước sang một chương mới.

Một chương mà ở đó, hạnh phúc không còn được định nghĩa bằng những điều quá lớn lao. Chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ, một đứa trẻ cảm thấy mình được yêu thương và một câu nói rất ngây thơ nhưng đầy tình cảm: “Vì bố là bố mình mà mẹ”.