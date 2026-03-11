Trong buổi gặp mặt báo chí ngày 10/3 tại Hà Nội, VFS Global, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thị thực cho nhiều chính phủ đối tác trên toàn cầu, đã đưa ra những cảnh báo về an toàn thị thực mà người có nhu cầu đi nước ngoài cần chú ý trước thềm cao điểm du lịch 2026, giữa bối cảnh vấn nạn lừa đảo gia tăng.

Mọi lời hứa "bao đậu" đều là lừa đảo

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong năm 2025 là 6,7 triệu lượt người, tăng 26,4%. Ông Atul Lall, Giám đốc Khu vực Bắc Á của VFS Global nhận định rằng, nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao có thể tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo.

Là đơn vị trung gian tiếp nhận hồ sơ thị thực cho 26 chính phủ đối tác tại Việt Nam, VFS Global cho biết đơn vị này không quyết định ai được cấp visa, không có khả năng đẩy nhanh quá trình xét duyệt, không thể kiểm soát lịch hẹn nộp hồ sơ và cập nhật tiến trình xét duyệt, cũng như trạng thái của đơn xin thị thực.

Ông Lall nhấn mạnh rằng VFS Global chỉ phụ trách xử lý hành chính trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị thực.

"Chúng tôi có dịch vụ theo dõi và truy vết, nghĩa là mỗi khi hộ chiếu của bạn di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cập nhật trạng thái hồ sơ. Nó chỉ đơn thuần thông báo cho bạn biết vị trí hộ chiếu của bạn hiện đang ở đâu", ông Lall nói.

Quyết định cấp hay không cấp visa, thời hạn visa, thời gian xử lý hồ sơ thuộc thẩm quyền của các đại sứ quán. Lịch hẹn do các đại sứ quán, lãnh sự quán quản lý và được mở dưới hình thức "đến trước - được trước" trên trang web của VFS Global, theo đúng hướng dẫn của từng quốc gia.

Ông Lall cho biết, người xin thị thực có thể lựa chọn nộp trực tiếp tại các trung tâm của VFS Global hoặc thông qua các đại lý du lịch nhưng không có cá nhân hay tổ chức thứ ba nào có thể tác động đến kết quả hoặc thời gian xử lý visa. Mọi lời hứa "bao đậu" đều là lừa đảo.

Ngoài ra, đại diện của VFS Global cũng lưu ý rằng đơn vị này không bao giờ yêu cầu thanh toán qua mạng xã hội, tin nhắn cá nhân hay điện thoại. Mọi giao dịch chỉ được thực hiện tại website chính thức hoặc trực tiếp tại trung tâm. VFS Global cũng không cung cấp dịch vụ môi giới việc làm hoặc di trú nước ngoài.

Những điểm quan trọng nhất khi nộp hồ sơ visa

Đại diện của VFS Global tiết lộ rằng vấn đề quan trọng nhất trong quá trình xin thị thực là hoàn thiện hồ sơ, tránh tình trạng thiếu giấy tờ.

"Đây là một vấn đề lớn vì nếu không đủ giấy tờ, người xét duyệt cực kỳ khó đưa ra quyết định. Về phía chúng tôi, khi hỗ trợ ứng viên, nếu hồ sơ không đầy đủ, ứng viên sẽ phải nộp lại và điều này làm trì hoãn mọi thứ", ông Lall nói.

Ông Lall đặc biệt lưu ý tới vấn đề về sao kê ngân hàng. "Ví dụ điển hình là sao kê ngân hàng không được xác thực hoặc không đủ thời gian yêu cầu. Thường thì quy định yêu cầu sao kê 6 tháng gần nhất, nhưng ứng viên đôi khi chỉ nộp 3 hoặc 4 tháng, dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình ra quyết định", ông Lall nói.

Đại diện của VFS Global cũng chia sẻ những lỗi phổ biến mà người xin thị thực thường mắc phải khi nộp hồ sơ.

"Một số lỗi phổ biến mà chúng tôi thường thấy là thông tin không chính xác về tên, sai lỗi chính tả, ngày sinh không khớp hoặc sai số hộ chiếu. Những sai sót mang tính lý thuyết này thực sự làm chậm tiến độ đáng kể. Một vấn đề khác là định dạng ảnh thẻ không đạt yêu cầu. Mỗi quốc gia có quy định riêng về phông nền, kích thước ảnh… nhưng nhiều người thường bỏ qua và nộp sai", ông Lall nói.

Ngoài ra, ông Lall khuyến nghị người có nhu cầu xin thị thực nộp hồ sơ sớm. Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều cho phép nộp đơn trước 180 ngày. Điều này đặc biệt quan trọng trong những giai đoạn cao điểm, khi nhu cầu tăng cao khiến quá trình xử lý hồ sơ kéo dài.