VFF thưởng lớn, HLV Nhật Bản mơ kịch bản đẹp để tuyển Việt Nam vào tứ kết châu Á

Tối qua (7/4), tuyển U20 nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U20 nữ Bangladesh 1-0, qua đó xếp thứ 3 chung cuộc tại bảng A giải U20 nữ châu Á 2026. Đây là trận đấu không hề dễ dàng với đội quân của HLV Okiyama Masahiko, khi đối thủ có lối chơi giàu thể lực và tốc độ. Nhưng rồi nhờ sự nỗ lực của mình, U20 nữ Việt Nam vẫn có được thắng lợi quan trọng để nuôi hi vọng vào tứ kết.

Sau trận đấu, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã trực tiếp gặp và chuyển lời chúc mừng của Thường trực Ban chấp hành và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới toàn đội. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết Thường trực Ban Chấp hành VFF ghi nhận nỗ lực thi đấu của các cầu thủ, đồng thời thưởng động viên 300 triệu đồng. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo VFF với đội tuyển U20 nữ Việt Nam.

Bảng xếp hạng bảng A giải U20 nữ châu Á 2026.

Với 3 điểm và hiệu số -5, Hồng Yêu và đồng đội sẽ phải chờ đợi kết quả của 2 bảng B và C vào chiều tối nay (8/4) để xem có trở thành 2/3 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất hay không.

Ở bảng B, U20 nữ Uzbekistan (0 điểm, hiệu số -8) sẽ gặp U20 nữ Jordan (0 điểm, hiệu số -9). Trong khi đó, bảng C sẽ là cuộc đấu giữa U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa (0 điểm, hiệu số -7) và U20 nữ Ấn Độ (0 điểm, hiệu số -11).

Sau chiến thắng 1-0 trước U20 nữ Bangladesh tại lượt trận cuối bảng A VCK U20 nữ châu Á 2026, HLV trưởng Okiyama Masahiko bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu và nỗ lực của các cầu thủ U20 nữ Việt Nam, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ hai.

Nói về khả năng đi tiếp của U20 nữ Việt Nam, HLV Okiyama cho biết toàn đội vẫn đang chờ kết quả các bảng đấu còn lại. Trong trường hợp giành vé vào tứ kết, U20 nữ Việt Nam có thể phải đối đầu những đối thủ mạnh như Nhật Bản hoặc Australia.

“Nếu chúng tôi đi tiếp, đối thủ sẽ là Nhật Bản hoặc Australia. Đây đều là những đội bóng mạnh trong nhóm top đầu châu Á. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị tốt và sẽ cố gắng thi đấu”, chiến lược gia người Nhật Bản bày tỏ hi vọng.

HLV Okiyama Masahiko mong đợi kịch bản đẹp sẽ đến để U20 nữ Việt Nam có thể giành vé vào tứ kết.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, HLV Okiyama Masahiko nói: “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức và chúng tôi giành được 3 điểm. Hiệp một phong độ của các cầu thủ chưa tốt và sau khi vào phòng thay đồ, tôi đã động viên sốc lại tinh thần, để họ tự tin hơn. Sang hiệp hai, các cầu thủ ra sân chơi rất tốt. Tôi rất hài lòng với điều đó”.

Bên cạnh kết quả tích cực, HLV trưởng U20 nữ Việt Nam cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng để cải thiện hiệu số. Ông nói:

“Chúng tôi có rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không cụ thể được. Đội cũng biết thủ môn của Bangladesh chơi rất tốt. Đối thủ cũng là đội bóng có tốc độ và thể lực. Trong trận đấu vừa rồi, họ chơi rất mạnh mẽ. Trong hiệp hai, họ có thay đổi chiến thuật một chút nên có thể chưa làm quen và chưa chơi tốt”, HLV Okiyama nhận định.