Tuyển Việt Nam thắng nhọc đội Nam Á nhờ "món quà quý", hồi hộp chờ vé vào tứ kết giải châu lục

Cả U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Bangladesh đều chưa có điểm nào sau 2 lượt trận, bởi thế cuộc đọ sức giữa hai đội vào tối nay (7/4) sẽ quyết định vị trí thứ 3 bảng A giải U20 nữ châu Á 2026, qua đó chờ đợi cơ hội lọt vào tứ kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U20 nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và sớm tạo ra sức ép. Phút 5, Lưu Hoàng Vân bứt tốc bên cánh phải đầy ấn tượng nhưng đường tạt bóng lại không vượt qua được thủ môn đối phương. Ít phút sau, hàng thủ đội nhà có phen thót tim khi Sagorika thoát xuống, rất may cú dứt điểm không thắng được thủ môn Lê Thị Thu.

Thế trận dần nghiêng về phía đại diện áo đỏ. Phút 18, Lưu Hoàng Vân kiến tạo tinh tế cho Nguyễn Thị Quý, nhưng cú sút lại đi vọt xà. Đến phút 21, cơ hội rõ ràng nhất hiệp 1 trôi qua đáng tiếc khi Hoàng Vân đá bồi sau tình huống thủ môn Bangladesh bắt không dính bóng, nhưng bóng lại bay lên trời. Dù kiểm soát tốt thế trận trong những phút cuối hiệp, U20 nữ Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn mở tỷ số.

U20 nữ Việt Nam nhọc nhằn giành 3 điểm trước Bangladesh.

Bước sang hiệp 2, bước ngoặt đến ngay phút 48. Từ một tình huống đá phạt bên phần sân nhà, thủ môn Bangladesh xử lý lóng ngóng và bắt hụt bóng. Chỉ chờ có thế, Thùy Linh nhanh chân dứt điểm vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.

Có bàn dẫn trước, U20 nữ Việt Nam chơi chắc chắn hơn. Nguyễn Thị Quý liên tiếp có những pha can thiệp tỉnh táo ở phút 54 và 63, giúp đội nhà đứng vững trước các pha lên bóng của đối thủ. Phía Bangladesh cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 70 nhưng Sagorika không thể đánh đầu thành công.

Cuối trận, U20 nữ Việt Nam suýt nhân đôi cách biệt khi Thanh Hiếu được đặt vào vị trí thuận lợi sau đường chuyền của Hoàng Vân, nhưng lại vấp bóng đáng tiếc. Sau đó, Thùy Linh đánh đầu ra ngoài đầy đáng tiếc ở phút 85 từ cự ly chỉ hơn 5m khi khung thành đối phương đã bỏ trống.

Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam thắng 1-0 trước U20 nữ Bangladesh - một chiến thắng không dễ dàng nhưng là điều kiện đủ để hi vọng có vé vào tứ kết.

Sau 3 trận, Thùy Linh và đồng đội có 3 điểm, hiệu số -5. U20 nữ Việt Nam sẽ phải chờ đợi kết quả của 2 bảng B và C vào ngày mai để xem có trở thành 2/3 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất hay không.

Ở bảng B, U20 nữ Uzbekistan (0 điểm, hiệu số -8) sẽ gặp U20 nữ Jordan (0 điểm, hiệu số -9). Trong khi đó, bảng C sẽ là cuộc đấu giữa U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa (0 điểm, hiệu số -7) và U20 nữ Ấn Độ (0 điểm, hiệu số -11).