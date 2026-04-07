Đại thắng 7-1, tuyển Việt Nam chắc suất vào bán kết giải Đông Nam Á

Sau trận thắng 4-0 trước Myanmar ở ngày ra quân giải futsal Đông Nam Á 2026, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục có được kết quả thuyết phục vào tối nay (7/4) khi đối đầu với Timor Leste.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội quân của HLV Diego Giustozzi nhanh chóng kiểm soát thế trận. Phút 4, từ tình huống phối hợp đá biên bài bản, Minh Quang tung cú sút chìm hiểm hóc mở tỷ số 1-0. Chỉ 2 phút sau, Thịnh Phát tiếp tục ghi dấu ấn với pha dứt điểm tương tự, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Có lợi thế sớm, tuyển futsal Việt Nam chủ động giảm nhịp nhưng vẫn duy trì sức ép lớn. Phút 13, tận dụng sai lầm của hàng thủ Timor Leste, Đa Hải chớp thời cơ ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Quang Nguyên là người lập công sau một loạt pha dứt điểm liên tiếp, giúp tuyển futsal Việt Nam dẫn trước 4-0.

Tuyển futsal Việt Nam không để cho đối thủ có cơ hội tạo bất ngờ.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Phút 26, Đinh Công Vinh dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 5-0. Chỉ 2 phút sau, Trịnh Công Đại tung cú sút xa uy lực ghi bàn thắng thứ 6 cho tuyển futsal Việt Nam.

Trong những phút cuối, Timor Leste chơi power play nhằm tìm kiếm bàn danh dự. Tuy nhiên trong lúc đối thủ đang mải mê dâng cao Thạc Hiếu - cầu thủ sinh năm 2006, trẻ nhất đội - dứt điểm quyết đoán ấn định nâng tỉ số lên 7-0 cho tuyển futsal Việt Nam ở phút 33.

Mãi tới cuối trận, tuyển Timor Leste mới có được bàn thắng danh dự, qua đó chấp nhận thua 1-7 chung cuộc.

Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận, tuyển futsal Việt Nam đã đặt một chân vào bán kết. Nếu tuyển Myanmar (0 điểm) không thể thắng chủ nhà Thái Lan (3 điểm) vào trận đấu muộn nhất tối nay, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ chính thức có vé. Khi ấy, cuộc đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở lượt cuối sẽ để phân định ngôi đầu bảng.