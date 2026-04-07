Tuyển Việt Nam chốt lịch đấu đối thủ chất lượng, HLV Brazil loại 2 cầu thủ trước giải Đông Nam Á

Theo đó, U17 Việt Nam vừa trải qua 1 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, đồng thời hướng tới VCK U17 châu Á 2026.

Trong tuần vừa qua, thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland đã có hai trận đấu tập với các đối thủ chất lượng là U17 PVF và CLB PVF. Đây đều là những bài kiểm tra quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực, rà soát đội hình cũng như điều chỉnh các phương án chiến thuật trước thềm giải đấu.

Vào ngày mai (8/4), U17 Việt Nam sẽ tiếp tục đấu tập với U17 Hà Nội. Đây là đối thủ có nòng cốt từ đội U15 Hà Nội vừa giành ngôi á quân giải U15 VĐQG 2025 (sinh năm 2010), đồng thời được bổ sung của các cầu thủ U17 chất lượng của lò đào tạo Hà Nội FC (sinh năm 2009). Điều này hứa hẹn giúp U17 Việt Nam có được đối thủ chất lượng để rèn quân.

U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026.

Từ các trận đấu này, HLV Roland sẽ có thêm cơ sở để rút gọn danh sách từ 28 xuống còn 26 cầu thủ, qua đó chốt đội hình dự giải U17 Đông Nam Á 2026. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia dự giải vào ngày 10/4.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi cả Indonesia và Malaysia đều là những đối thủ quen thuộc và giàu duyên nợ với bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4, tiếp đó lần lượt chạm trán U17 Timor Leste (ngày 16/4) và U17 Indonesia (ngày 19/4). Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Giải vô địch Đông Nam Á sẽ là bước chạy đà quan trọng để tuyển U17 Việt Nam hướng tới VCK châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út, nơi đồng thời cũng là vòng loại World Cup.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 Yemen (7/5), U17 UAE (10/5) và U17 Hàn Quốc (14/5). Châu Á được FIFA phân bổ 8 suất dự U17 World Cup 2026, bởi vậy chỉ cần vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Roland sẽ hoàn thành mục tiêu.

Còn nhớ vào năm ngoái, lứa U17 Việt Nam của Trần Gia Bảo, Lê Huy Việt Anh… đã ở rất gần tấm vé dự U17 World Cup 2025. Đáng tiếc, đội lại bị U17 UAE gỡ hòa 1-1 ở phút cuối, qua đó ngậm ngùi rời giải châu Á sau vòng bảng với 3 trận hòa.