Tuyển Việt Nam chốt lịch đấu đội châu Âu, VFF tính nước cờ dài hơi cho mục tiêu World Cup

Nằm trong kế hoạch đào tạo trẻ và xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển futsal quốc gia, đội tuyển futsal U19 Việt Nam được VFF tạo điều kiện tập trung, tập huấn đợt đầu tiên trong năm 2026.

Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 6/4 đến 14/4/2026 tại TP.HCM, với điểm nhấn là 2 trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển futsal U19 Nga vào các ngày 11/4 và 13/4. Đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ cọ xát với đối thủ chất lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, rèn luyện tâm lý và nâng cao khả năng thích ứng.

Đội tuyển futsal U19 Việt Nam do HLV trưởng Nguyễn Bảo Trung dẫn dắt, cùng các trợ lý là các cựu tuyển thủ giàu kinh nghiệm gồm Nguyễn Đức Duy, Danh Phát và Khổng Đình Hùng.

Thông qua các trận đấu này, ban huấn luyện cũng có thêm cơ sở đánh giá năng lực cầu thủ, điều chỉnh giáo án, hướng tới xây dựng lực lượng futsal trẻ có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Danh sách tập trung U19 futsal Việt Nam chuẩn bị đấu U19 futsal Nga.

Đáng nói, dù tuyển U19 futsal Việt Nam không tham dự giải đấu nào trong thời gian tới, nhưng việc duy trì tập huấn và tổ chức thi đấu giao hữu quốc tế tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của VFF trong công tác phát triển futsal trẻ, chú trọng tạo môi trường thi đấu thực tiễn,từ giải đấu trong nước cho đến cọ xát quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho futsal Việt Nam trong thời gian tới.

Trong chia sẻ mới đây trước thềm giải futsal Đông Nam Á 2026, HLV trưởng tuyển futsal Việt Nam Diego Giustozzi nhấn mạnh quyết tâm giành vé dự World Cup 2028. Ông nói:

“Tuyển futsal Việt Nam cần thêm nhiều trận đấu để trưởng thành. Tôi hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ và sự hỗ trợ từ VFF. Toàn đội đang tập trung tối đa cho mục tiêu World Cup 2028”, ông nói.

Tại giải futsal châu Á 2026 vừa qua, thầy trò HLV Diego Giustozzi dừng bước ở vòng tứ kết.

Còn nhớ vào năm 2024, U19 futsal Việt Nam cũng từng có 2 trận giao hữu với U19 futsal Nga. Sau 2 năm, sao trẻ Nguyễn Đa Hải đã tiến một bước dài khi được triệu tập vào ĐTQG. Đây chính là minh chứng cho chiến lược đầu tư cho các lứa trẻ của VFF.

Futsal Việt Nam sẽ có 2 năm để chuẩn bị cho mục tiêu trở lại World Cup, với yêu cầu trước tiên là giành vé dự giải vô địch châu Á 2028 (giải đấu này đồng thời là vòng loại World Cup). Trong quá khứ, tuyển futsal Việt Nam từ 2 lần góp mặt ở giải vô địch thế giới vào các năm 2016 và 2021. Tuy nhiên đến Asian Cup 2024, đội quân của HLV Diego Giustozzi đã không thể lọt vào top 5 và đành lỡ hẹn với World Cup.