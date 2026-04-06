Từng bị VPF từ chối, CLB V.League lại gửi công văn về vấn đề trọng tài, đưa ra yêu cầu đặc biệt

Theo đó, CLB Thể Công mới đây tiếp tục có công văn gửi Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc mời trọng tài quốc tế người nước ngoài điều hành 2 trận đấu quan trọng của mùa giải 2025/26. Đó đều là các trận gặp CLB Ninh Bình tại vòng 21 V.League và bán kết Cúp Quốc gia.

HLV Popov của Thể Công không ít lần phản ứng với công tác điều hành của trọng tài ở mùa giải này.

Trong văn bản được gửi đi vào ngày 03/04/2026, CLB Thể Công nêu rõ: “Đây là các trận đấu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc và cơ hội cạnh tranh danh hiệu của các đội bóng.

Nhằm góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác điều hành trận đấu, đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng chuyên môn của giải đấu, CLB Thể Công - Viettel trân trọng đề xuất Công ty VPF: cử tổ trọng tài quốc tế người nước ngoài (trọng tài chính, trọng tài VAR và các trợ lý nếu có) tham gia điều hành hai trận đấu nêu trên”.

Cho đến thời điểm này, phía VPF chưa đưa ra phản hồi với đề nghị của CLB Thể Công.

Đây cũng không phải lần đầu tiên trong mùa giải 2025/26, CLB Thể Công đề xuất mời trọng tài ngoại. Lần gần nhất, ngày 18/11/2025, đội bóng này đã có công văn đề xuất về việc mời trọng tài quốc tế người nước ngoài tuy nhiên không được chấp thuận.

Tình huống trọng tài Lê Vũ Linh bắt lỗi và không công nhận bàn thắng của CLB Thể Công ở vòng 17 đang gây ra nhiều tranh cãi. Trong pha bóng này, tác động từ phía sau của Kyle Colonna với cầu thủ SLNA đã đủ mạnh để cấu thủ lỗi hay chưa là điều được dư luận đặt dấu hỏi.

Vấn đề trọng tài mới đây lại tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi khi CLB Thể Công làm khách của SLNA tại vòng 17 vào tối qua (5/4). Ở phút 70, khi Thể Công đang bị dẫn 1 bàn, Lucao đánh đầu tung lưới đối thủ nhưng trọng tài Lê Vũ Linh không công nhận bàn thắng. Ông cho rằng trung vệ Kyle Colonna của Thể Công đã phạm lỗi với cầu thủ SLNA trước khi bóng đập vào đầu anh, rồi đi đến vị trí của Lucao.

Sau đó, vị trọng tài chính xem VAR và vẫn giữ nguyên quyết định. Điều này khiến HLV Popov tỏ ra bức xúc trong buổi họp báo sau trận. Trong khi đó, HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA lại cho rằng trọng tài Lê Vũ Linh đã quyết định đúng.

Dù sau đó thoát thua nhờ bàn gỡ 1-1 ở phút 90 của Pedro, tuy nhiên trận hòa này khiến Thể Công dù vẫn đứng nhì bảng nhưng bị đội đầu bảng CAHN nới rộng cách biệt lên thành 9 điểm, trong bối cảnh giải đấu còn 9 vòng.