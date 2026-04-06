Tuyển Việt Nam nhận liên tiếp 4 tin vui, sống lại hi vọng vào tứ kết giải châu Á

Theo đó, lượt trận thứ hai bảng B và C giải U20 nữ châu Á 2026 đã diễn ra vào tối qua với những diễn biến đúng như dự đoán của giới chuyên môn.

Cả 4 đội U20 Triều Tiên, U20 Hàn Quốc, U20 Nhật Bản và U20 Australia đều giành chiến thắng, qua đó sớm giành vé vào tứ kết với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Trước đó, U20 Trung Quốc và U20 Thái Lan ở bảng A cũng đã đoạt vé sớm với thành tích tương tự.

2 tấm vé còn lại giờ đây sẽ là cuộc cạnh tranh của 6 đội tuyển ở 3 bảng A, B, C. Tất cả đều quyết tâm để trở thành 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Và với cục diện hiện tại, Lê Hồng Yêu và các đồng đội vẫn còn hi vọng.

Cục diện bảng A trước lượt trận cuối.

Sau 2 lượt, U20 Việt Nam xếp cuối bảng A với 0 điểm, hiệu số -6. Để vào được tứ kết, trước tiên đội quân của HLV Okiyama Masahiko phải thắng được U20 Bangladesh ở lượt trận cuối vào ngày 7/4.

Thậm chí, U20 Việt Nam còn phải thắng càng đậm càng tốt để nâng cao hiệu số bàn thắng. Và thuận lợi cho U20 Việt Nam nằm ở việc cả 4 đối thủ cạnh tranh ở 2 bảng B và C đều đang có hiệu số kém hơn.

Tại bảng B, U20 Uzbekistan thua U20 Triều Tiên 0-6 ở lượt trận thứ hai, qua đó đang xếp thứ ba với 0 điểm, hiệu số -8. Đứng cuối bảng này là U20 Jordan với 0 điểm, hiệu số -9. Đội bóng Tây Á này chỉ chịu thất bại 1-2 trước U20 Hàn Quốc vào hôm qua, nhưng trước đó lại phải nhận tới 8 bàn thua khi gặp U20 Triều Tiên ở ngày ra quân.

Trong khi đó ở bảng C, U20 Đài Bắc Trung Hoa thua U20 Nhật Bản 0-2 vào tối qua. Sau 2 trận, đội bóng này có 0 điểm, hiệu số -7. Đứng cuối bảng đấu này hiện là U20 Ấn Độ với 0 điểm, hiệu số -11.

U20 Jordan và U20 Uzbekistan sẽ quyết đấu ở lượt cuối để tranh vị trí thứ ba bảng B.

Tương tự, U20 Ấn Độ và U20 Đài Bắc Trung Hoa cũng sẽ trạm chán nhau vào chiều 8/4 tới.

Việc cả 4 đối thủ cạnh tranh đều thua trận, thậm chí có những đội thua rất đậm vào loạt trận hôm qua mang tới tin vui cho U20 Việt Nam. Trước mắt, Hồng Yêu, Thanh Hiếu và các nữ tuyển thủ trẻ Việt Nam cần hoàn thành điều kiện cần là thắng U20 Bangladesh, sau đó chờ đợi điều kiện đủ từ 2 bảng đấu còn lại.

Giải U20 nữ châu Á 2026 đồng thời cũng là vòng loại của giải U20 nữ World Cup 2026. Theo phân bổ từ FIFA, khu vực AFC có 4 suất và sẽ được dành cho 4 đội lọt vào bán kết giải châu lục.