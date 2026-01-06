VFF phạt nặng đội bóng Việt Nam: Cấm thi đấu 5 cầu thủ vì hành vi xấu xí tại giải quốc gia

Chiều nay (6/1/2025), VFF tiếp tục ra thông báo xử phạt 5 cầu thủ đội U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà do “hành vi thi đấu không đúng khả năng tại Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2025/26, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

5 cầu thủ bị xử lý gồm: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm, Lê Minh Khôi. Các cầu thủ trên bị phạt tiền 2.500.000 đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải đấu do VFF quản lý, tổ chức.

VFF quyết tâm xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm tại giải U19 Quốc gia.

Trước đó, từ ngày 26/12/2025 tới nay, VFF đã liên tục đưa ra các án phạt về hành vi thi đấu không đúng khả năng tại giải U19 Quốc gia 2025/26.

Đầu tiên là các cầu thủ đội U19 Bê Tông 26, trong đó Trần Duy Quang, Trương Phú Quý, bị phạt 3.750.000 đồng và cấm thi đấu đến hết giải; còn Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, Nguyễn Công Thuận bị phạt tiền 2.500.000 đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp.

Đến ngày 31/12/2025, án phạt tiếp tục được đưa ra với Dương Thanh Tú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng, Nguyễn Đại Huệ (U19 Hoài Đức), Đoàn Quốc Huy, Vũ Tuấn Anh (U19 Luxury Hạ Long), Đào Minh Trí (U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà) cũng vì lý do tương tự. Các cầu thủ trên bị phạt 3.750.000 đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải.

Bóng đá Việt Nam đang nỗ lực giảm tiêu cực tại những giải trẻ.

Ngoài ra, VFF còn xử phạt một số trường hợp khác, gồm: HLV trưởng Đinh Văn Dũng của U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với trọng tài trong trận đấu với U19 SLNA hôm 27/12/2025 (phạt 7.500.000 đồng, đình chỉ 6 trận kế tiếp); trợ lý HLV Nguyễn Anh Cường của U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do đã có hành vi phản ứng đối với trọng tài cũng ở trận đấu trên (phạt 1.250.000 đồng, đình chỉ 2 trận kế tiếp).

Cùng với với đó, cầu thủ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, đội U19 Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị phạt 3.750.000 đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp đối do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ đối phương trong trận đấu giữa đội U19 Thành phố Hồ Chí Minh và U19 Đắk Lắk ngày 29/12/2025.