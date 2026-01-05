HLV Kim Sang-sik: "U23 Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng nhờ thế tôi càng quyết tâm"

"Tôi biết U23 Việt Nam bị đánh giá thấp nhất ở bảng A, trong khi 3 đối thủ còn lại đều rất chất lượng. Nhưng nhờ thế chúng tôi càng phải quyết tâm, chơi tập trung và thể hiện tinh thần mạnh mẽ để giành kết quả tốt nhất", HLV Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo vào chiều nay (5/1).

Sau quá trình chuẩn bị, U23 Việt Nam đã chốt danh sách dự VCK U23 châu Á 2026. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào là cái tên cuối cùng bị loại do thể trạng không kịp bình phục. Trong khi đó, thủ môn bổ sung từ Việt Nam là Phạm Đình Hải sẽ có visa vào chiều nay và sớm bay sang hội quân.

Tối mai, U23 Việt Nam sẽ chơi trận mở màn của giải đấu. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là U23 Jordan. Chia sẻ về giải này, trước tiên ông Kim bày tỏ niềm vui khi đã cùng U23 Việt Nam vượt qua vòng loại để giành vé dự VCK, sau đó nhấn mạnh quyết tâm của mình và các học trò.

Đặc biệt, khi được hỏi về kỳ vọng tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã cảm thấy rất tiếc khi U23 Việt Nam không thể giành chức vô địch, đồng thời chia sẻ:

“Sau nhiều năm, mọi thứ đã thay đổi. Bóng đá Việt Nam cũng sẽ trình làng một lứa cầu thủ mới ở giải U23 châu Á lần này. Tuy nhiên, dù là thế hệ nào, tất cả cũng luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách.

Các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại đã có sự chuẩn bị tốt. Việc giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan giúp đội dần hoàn thiện về mặt tổ chức, thể chất, kỹ năng và cả sự tự tin. Tôi nghĩ các cầu thủ cần dựa vào những điểm này để chuẩn bị một cách kỹ càng nhất cho ngày ra quân".

"Đây là điều đáng mừng, nhưng cũng có thể khiến cầu thủ tự mãn. Vì vậy, tôi có trách nhiệm giúp các cầu thủ không ngủ quên trên chiến thắng. Các đối thủ sắp tới đều mạnh hơn và môi trường cũng cạnh tranh hơn các giải đã qua, nhưng đội vẫn tự tin và giữ vững niềm tin về những kết quả tốt", HLV Kim Sang-sik kết lại.