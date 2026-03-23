VFF lên tiếng vụ Việt kiều châu Âu phải rời U23 Việt Nam, không được dự giải ở Trung Quốc

"Liên quan đến trường hợp của cầu thủ Việt kiều Antonio Moric không góp mặt trong danh sách sang Trung Quốc, ban huấn luyện cho biết đây là sự điều chỉnh nằm trong kế hoạch chuyên môn đã được tính toán từ trước.

Moric vốn thuộc biên chế đội tuyển U19 quốc gia, được tạo điều kiện tập thử cùng U23 Việt Nam trong đợt hội quân vừa qua nhằm giúp ban huấn luyện quan sát, đánh giá năng lực cũng như khả năng thích nghi.

Sau quá trình này, cầu thủ trẻ đã trở lại đội tuyển U19 quốc gia để tiếp tục rèn luyện, hướng tới các mục tiêu phù hợp với lộ trình phát triển", trang chủ VFF đưa ra thông báo vào sáng nay (23/3).

Moric có 6 ngày tập luyện cùng U23 Việt Nam.

Antonio Moric là tân binh của U19 Việt Nam, và chỉ sau 1 buổi tập ngày 16/3 đã được đưa lên U23 Việt Nam để nâng cao môi trường rèn luyện. Cầu thủ sinh năm 2008, có bố là người Croatia, mẹ là người Việt Nam, cao 1m81 và được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu đa năng.

Cụ thể, Moric có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm, đồng thời cũng chơi tốt ở vị trí tiền đạo. Theo quan sát, tại các buổi tập vừa qua của U23 Việt Nam, cầu thủ Việt kiều này được HLV Đinh Hồng Vinh xếp chơi ở vị trí tiền đạo cắm.

Dù chưa thể có tên trong danh sách U23 Việt Nam sang Trung Quốc dự giải giao hữu CFA China Team 2026 nhưng 6 ngày tập luyện cùng các đàn anh lứa 2005, 2006 cũng là trải nghiệm quý giá với Antonio Moric. Cầu thủ này sẽ tiếp tục rèn luyện cùng các đồng đội lứa U19 trong đợt hội quân tháng 3 này.

Moric chỉ mới 18 tuổi và còn nhiều tiềm năng phát triển.

Với U23 Việt Nam, vào rạng sáng nay theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Tây An (Trung Quốc), sau hành trình di chuyển từ Hà Nội với điểm nối chuyến tại Quảng Châu.

Tại sân bay Tây An, thầy trò Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng di chuyển về nơi lưu trú. Toàn đội tranh thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng sau chuyến bay đêm, sẵn sàng bước vào buổi tập đầu tiên trong chiều cùng ngày nhằm làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi.

Tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, gặp U23 Thái Lan ngày 28/3 và đối đầu chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31/3.

Đánh giá về lực lượng tham dự giải đấu lần này, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết đội hình U23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những cầu thủ đã được khẳng định như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, bên cạnh một số nhân tố mới thuộc lứa U21 đang được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026, đồng thời bồi dưỡng cho lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, giải đấu tại Tây An không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước trưởng thành và hoàn thiện bản thân. “Đây là dịp để các cầu thủ được cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó nâng cao bản lĩnh và trình độ”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.