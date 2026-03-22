HLV Kim Sang-sik bất ngờ đưa thủ môn U19 lên tuyển Việt Nam, đọ sức cùng Văn Lâm và Trung Kiên

Vào chiều nay (22/3), một nhân tố mới bất ngờ xuất hiện ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Đó là thủ môn Cù Lưu Hậu.

Thủ thành sinh năm 2008 thuộc biên chế CLB TP.HCM, có mặt trong đội hình U19 Việt Nam hội quân những ngày qua và đến hôm nay được đôn lên tập cùng ĐTQG.

Đây được xem là cơ hội cho Cù Lưu Hậu, sau khi thủ môn này thể hiện tốt tại U19 Việt Nam. Ban huấn luyện ĐTQG quyết định cho thủ thành trẻ thử sức cùng các đàn anh trong ngày đội U19 được nghỉ tập.

Thủ môn Cù Lưu Hậu được trao cơ hội tập luyện ở ĐTQG.

HLV thủ môn Lee Won-jae có những chỉ dạy chi tiết với thủ môn trẻ của U19 Việt Nam.

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik đón thêm sự góp mặt của nhóm 6 cầu thủ gồm Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng tứ kết Cúp quốc gia. Trong khi đó, nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội gồm Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng và Nguyễn Filip sẽ hội quân vào ngày mai (23/3).

Dù chưa có đầy đủ quân số, buổi tập vẫn được triển khai theo đúng giáo án của Ban huấn luyện. Nhóm cầu thủ vừa thi đấu trở về chủ yếu thực hiện các bài hồi phục, trong khi các cầu thủ còn lại được rèn thêm về chiến thuật nhằm tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son do đau nhẹ cũng chỉ tập hồi phục để sớm đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Xuân Son tập thả lỏng cùng nhóm cầu thủ mới lên hội quân.

Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường thể hiện sự quyết tâm trong lần trở lại đội tuyển quốc gia. Anh thẳng thắn nhìn nhận sự cạnh tranh ở vị trí tiền đạo là rất lớn, đặc biệt khi Nguyễn Xuân Son đang thể hiện đẳng cấp nổi bật. Tuy vậy, Việt Cường khẳng định đây là sự cạnh tranh lành mạnh và mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng để đóng góp cho đội tuyển.

Tiền đạo sinh năm 2000 cho biết điểm mạnh của mình nằm ở khả năng di chuyển và tốc độ, đồng thời đặt mục tiêu được trao cơ hội ra sân trong hai trận đấu sắp tới. Việc khoác áo số 22 – số áo từng gắn liền với Tiến Linh – cũng mang lại cho anh áp lực nhất định, nhưng đồng thời là động lực để nỗ lực nhiều hơn.

Việt Cường tự tin cạnh tranh vị trí tại tuyển Việt Nam.

Chia sẻ về quá trình hòa nhập, Việt Cường thừa nhận việc thích nghi với môi trường đội tuyển là thử thách không nhỏ, đặc biệt khi phải bắt nhịp với các đàn anh giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, anh tin rằng thông qua tập luyện và trao đổi, bản thân sẽ sớm tìm được sự kết nối tốt nhất với toàn đội.

Gia nhập đội tuyển lần này, Việt Cường nhận được sự động viên lớn từ gia đình và người thân, đồng thời khẳng định việc được khoác áo ĐTQG là niềm vinh dự lớn và sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến.

Nguyễn Trần Việt Cường sinh ngày 27/12/2000, cao 1m80, hiện đang thi đấu cho CLB Becamex TP.HCM. Anh là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại V.League 2017 khi mới 16 tuổi. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm nhưng có thể dạt biên nhờ tốc độ tốt, Việt Cường được đánh giá cao ở khả năng tì đè, chọn vị trí và dứt điểm đa dạng. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ, trong đó có giai đoạn được trao băng đội trưởng U22 dưới thời HLV Park Hang-seo. Với những tố chất chuyên môn đã thể hiện, Việt Cường được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam.