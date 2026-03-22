Hé lộ mức độ chấn thương của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik liệu có mất “bài tủ” khi đấu Malaysia?

Vào chiều nay (22/3), Xuân Son tiếp tục có mặt ở buổi tập của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên tiền đạo này không thể thực hiện các giáo án chiến thuật. Đội ngũ y tế chỉ cho Xuân Son thả lỏng cùng nhóm cầu thủ mới lên hội quân là Văn Lâm, Hoàng Đức, Văn Khang…

Nhóm cầu thủ Thể Công, Ninh Bình hôm nay mới lên hội quân do vừa thi đấu xong vòng tứ kết Cúp Quốc gia.

Xuân Son chỉ chấn thương nhẹ và dự kiến sẽ sớm trở lại.

Trước đó, việc Xuân Son phải bỏ dở buổi tập chiều 21/3 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Anh có dấu hiệu bị đau bắp đùi trái và phải chườm đá.

Đã có những mối lo về việc Xuân Son có thể bị rách cơ đùi. Tuy nhiên theo tìm hiểu, tình hình chấn thương của anh không quá nghiêm trọng. Xuân Son hôm nay có thể thực hiện tốt nhũng bài tập phục hồi theo yêu cầu của bác sĩ đội tuyển Việt Nam.

Dự kiến, chân sút 29 tuổi cần nghỉ ngơi thêm một vài ngày để bình phục hoàn toàn. Nhiều khả năng, HLV Kim Sang-sik sẽ không mạo hiểm để Xuân Son đá chính ở trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và sẽ dồn sức cho trận gặp Malaysia (31/3).