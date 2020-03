"VFF cần xử lý mạnh tay tiêu cực ở giải U19 nếu không có thể xảy ra vấn đề lớn hơn nữa!"

VFF CẦN KHÔNG NGỪNG XỬ LÝ MẠNH TAY TIÊU CỰC

Hôm 7/5 vừa rồi, Ban kỷ luật VFF đã ra hàng loạt quyết định xử phạt dành cho U19 Bình Định. Cụ thể, BTC quyết định hủy bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 (Bình Định thua 2-6) trên sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai với kết luận "có biểu hiện nhường điểm"; đồng thời phạt đội U19 Bình Định 25 triệu đồng.

Đối với các cá nhân, HLV Cao Văn Dũng của U19 Bình Định bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng do "thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu".

U19 Bình Định còn phải chịu án phạt của các cầu thủ, bao gồm: Đào Gia Bảo (số 19) bị đình chỉ đến hết giải, Đinh Trường Đệ (số 14), Trần Văn Thái (số 24), Nguyễn Thế Thịnh (số 1) bị đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp, kèm theo số tiền phạt 5 triệu đồng với mỗi cá nhân do "thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng".

Về phía U19 Đắk Lắk, thủ môn Y Êli NiÊ (số 23) cũng phải nhận án phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp với lý do tương tự.

Thủ môn trẻ nhiều tiềm năng của bóng đá Việt Nam, Y Êli NiÊ (thứ hai từ trái sang) cũng vướng ồn ào tiêu cực.

Nhận định về vụ việc này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng nếu tồn tại tiêu cực, VFF cần xử lý mạnh tay hơn nữa để răn đe, tránh xảy ra các vụ việc có thể còn lớn hơn trong tương lai.

"Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, cần tìm chính xác nguyên nhân. Nếu là do cầu thủ thì phải phạt cầu thủ, do HLV thì phải phạt HLV. Người ta vẫn bảo phải "bắt tận tay, day tận mặt" mà. Còn nếu là do trình độ các cháu kém, chỉ đá được thế thì phải chấp nhận thôi.

Nếu đúng là có hành vi nhường cho đội kia thì phải xử lý một cách đúng người, đúng tội theo quy định của VFF. Chúng ta hiện đang trong thời điểm cần làm trong sạch bóng đá Việt Nam một cách quyết liệt.

Tôi nghĩ ngoài phạt tiền hay treo giò, thì cần cấm đội bóng tiêu cực tham gia một số giải tới đây chẳng hạn. Nếu tìm ra người ăn tiền khi nhường điểm thì còn lớn nữa, cần làm mạnh mẽ hơn nữa.

Các cháu đang còn trẻ thì cần làm quyết liệt, uốn nắn ngay từ bây giờ. Nếu không sắp tới đây lại xảy ra tiêu cực lớn nữa thì hỏng. Mà càng lớn thì càng có thể tạo ra tiêu cực lớn hơn, do cầu thủ đã có kinh nghiệm hơn".

Tiêu cực luôn rình rập để làm xấu bóng đá.

Bóng đá Việt Nam đang thu hút được nhiều sự chú ý và đấy là bối cảnh nguy cơ tiêu cực càng dễ xảy ra hơn. HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp:

"Những vụ việc thế này gây ra ảnh hưởng rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Từ việc này mà không xử lý tốt thì như V.League, đủ điểm rồi cũng lại nhường điểm, hoặc thua rồi cũng nhường nhịn, thua bao nhiêu cũng được, không có tinh thần, ý chí? Bóng đá cấp thấp còn tiêu cực thì bóng đá đỉnh cao còn có thể ghê hơn nữa".

Với kinh nghiệm nhiều năm làm HLV bóng đá đỉnh cao tại Việt Nam, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn buộc phải thừa nhận rất khó để phát hiện tiêu cực. Mỗi khi có biểu hiện nghi vấn thì các quan chức bóng đá Việt Nam cần phải nhờ đến cơ quan an ninh để xử lý triệt để.

"Điều tra cách các cá nhân, tổ chức tác động tới bóng đá thì rất khó. Họ tiếp xúc qua các mối quan hệ, gạ gẫm như đá gà… Khi cơ quan an ninh vào cuộc, khai thác thì phải xử lý mạnh tay. Ví dụ vụ việc của Văn Quyến, giao kèo có 500 triệu thôi và trong điều kiện U23 Việt Nam vẫn thắng nhưng vẫn phải xử lý, có cầu thủ phải đi tù.

Mới đây là có vụ Ninh Bình, bầu Trường giải tán đội bóng, 9 cầu thủ phải ra tòa, nhiều người đi tù… Đây là việc cơ quan an ninh cần phải làm, họ sẽ tìm hiểu cầu thủ, xem có cháu nào hối cải thì khai ra…".

CHẤT LƯỢNG VÒNG MỘT V.LEAGUE 2020 CHƯA TỐT

Vào dịp cuối tuần vừa rồi, V.League 2020 đã bắt đầu nhưng các trận đấu đều diễn ra trên sân không khán giả. Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, đây cũng là một phần nguyên nhân khiến nhiều đội thể hiện chất lượng chưa tốt.

"Vòng một V.League năm nay, có thể vì thiếu khán giả tới xem, nên chất lượng nhiều đội thể hiện không tốt lắm. Nhiều trận thắng cũng chỉ 1-0 hoặc hòa nhau. Có nhỉnh hơn thì Hà Nội thắng 4-2 hoặc TP.HCM thắng 3-1. Các ông lớn có tham vọng thì thi đấu tốt, tinh thần cao. Hà Nội vẫn là cao nhất về mặt trình độ".

Về công tác trọng tài, ông Vinh nhận định vẫn chưa thật sự tốt ở tất cả các trận: "Một vài trận đấu vẫn có cầu thủ phản ứng. Để cầu thủ phản ứng thì cũng không hay lắm vì trọng tài là người cầm cân nảy mực, phải bắt làm sao cho người ta tâm phục khẩu phục cơ. Còn nếu để các cháu thế này thế kia, hoặc nổi nóng lên thì dễ xảy ra vụ việc lớn, bỏ đá như Long An ở SVĐ Thống Nhất.

Tất nhiên có những pha bóng cầu thủ phản ứng dù trọng tài bắt chính xác. Nhưng cũng có những trường hợp trọng tài bắt nương nhẹ cho một bên. Ví dụ trận Sài Gòn vs SLNA, có thể do trình độ, nhận thức, phối hợp giữa trọng tài chính và trợ lý nên có các pha phạm lỗi nhưng lại bỏ qua. Thậm chí chấn thương phải cáng ra nhưng cũng không thổi phạt… Có thể trọng tài còn non tay ở các tình huống đó".

Nhận định về việc đâu là cầu thủ hay nhất vòng một V.League, ông Vinh chỉ tên Văn Quyết, đồng thời dành nhiều lời khen cho Hà Nội FC.

"Tôi vẫn đặc biệt chú ý Văn Quyết của Hà Nội. Cậu ấy cầm bóng, chuyền, phối hợp vẫn đẳng cấp hơn. Hà Nội đá rất đều, tinh thần, kĩ năng chơi bóng, chiến thuật đều tốt. Nhưng phải nói là nhìn chung chúng ta vẫn khan hiếm các cầu thủ nội hay.

So với năm ngoái thì năm nay Hà Nội FC vẫn đang chạy đà thôi, chưa bằng đỉnh cao của năm ngoái. Cũng có thể vì các cháu thiếu động lực từ khán giả để chơi nhanh hơn. Đá mà không có khán giả thì các cháu chơi vì trách nhiệm thôi chứ thiếu sự ngẫu hứng.

Bóng đá phải có khán giả mới thăng hoa được. Nhưng trong điều kiện bệnh dịch thì phải chấp nhận, cầu thủ đá như vậy cũng là ổn rồi".