VFF báo tin xấu: Xuân Son chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup, ấn định ngày về Việt Nam

Tin không vui đã đến với tuyển Việt Nam sau trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 vào tối 26/9.

Sau khi bị đau và phải rời sân trong trận đấu giữa Việt Nam và Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được đưa đi kiểm tra y tế vào sáng 27/9.

Theo kết luận của bác sĩ tại Indonesia, Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau. Thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần.

Xuân Son kiểm tra chấn thương vào sáng nay. (Ảnh: VFF)

Chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu trên sân Si Jalak Harupat tối 26/9, khi Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Đến phút 59, trong một nỗ lực phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân vì đau. Tình huống này không xảy ra va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và sau đó Xuân Son được thay ra.

Trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, HLV trưởng Kim Sang Sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày mai (28/9) nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương.

Hiện Phòng Các ĐTQG đang phối hợp với FIFA hoàn tất các thủ tục cần thiết để Nguyễn Xuân Son trở về Việt Nam theo kế hoạch.

Xuân Son buồn bã rời sân. (Ảnh: Minh Dân)

Trên trang cá nhân, Xuân Son cũng chia sẻ tâm thư:

“Son muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy.

Giờ đây, Son sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân Son sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son!”